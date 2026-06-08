Lo que necesitas saber: Este es el primer show que da Rush desde el 2015 y tras la muerte de su baterista Neil Peart en 2020.

Parece que fue apenas ayer cuando se confirmó el regreso de Rush con una gira que tendrá escala en nuestro país… pero no: el tiempo ya hizo lo suyo y los canadienses ya comenzaron su “Fifty Something Tour 2026”… y, pues sí, están a nada de llegar a territorio nacional.

Rush, 2025 / Foto: RUSH

Un primer setlist con 24 canciones y tres horas de duración

Geddy Lee y Alex Lifeson, abrieron gira este 7 de junio en el Kia Forum de Inglewood, California. Un show que los fans pensaron imposible, luego de la partida del genial Neil Peart… pero el milagro ocurrió y, según lo que se puede ver en videos, la ausencia del baterista es cubierta de manera efectiva por la grandiosa Anika Nilles.

En total fueron 24 canciones las que conformó el primer show de la gira de regreso de Rush… las cuales se interpretaron durante tres horas de show. Un gran recorrido desde el álbum debut de la banda, hasta el que –hasta el momento– es su último disco (Clockwork Angels del 2012).

Rush en México / Imagen: OCESA

Homenajear a Neil Peart parece que será una constante en el regreso de Rush

Ahhh y nada de spoiler: se sabe que Geddy Lee y Alex Lifeson escogieron 35 canciones del extenso catálogo de Rush, las cuales irán tocando de manera rotativa a lo largo del tour que recorrerá, por el momento, Estados Unidos, Canadá y Sudamerica… con México incluido. Así que los setlists de un show para otro cambiarán.

Tampoco es spoiler el homenaje que se realiza durante el show al gran Neil Peart… y no sólo en una parte del concierto: el fallecido baterista de Rush es una presencia constante a lo largo del espectáculo. De acuerdo con Billboard, Peart aparece en las proyecciones en pantallas, es constantemente mencionado e, incluso, hay una recreación digital de él…

Setlist del primer show de Rush, después de 11 años

Xanadu

Limelight

Far Cry

Subdivisions

Freewill

Bravado

Caravan

La Villa Strangiato

Vital Signs

The Spirit of Radio

2112 Part I: Overture

2112 Part II: The Temples of Syrinx

2112 Part VII: Grand Finale

Distant Early Warning

Red Barchetta

Dreamline

Natural Science

Time Stand Still

Red Sector A

YYZ

The Garden

Tom Sawyer Encore



By-Tor & The Snow Dog

Working Man

Rush llegará a México los días 18 y 20 de junio, en el Palacio de los Deportes. La primera fecha está casi agotada, pero todavía quedan algunos boletos para la segunda… una oportunidad que quién sabe cuándo se vuelva a presentar.