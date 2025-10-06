Lo que necesitas saber: Anika Nilles se hará cargo de la batería en el tour que realizará RUSH por ciudades de Norteamérica.

Cuando hace cuatro años se anunció la muerte de Neil Peart, mucho creyeron que Rush había valido “mother”, pero no. Esa máquina es imparable y, aunque les tomó un rato, Geddy Lee y Alex Lifeson vuelven… y los tendremos en México.

RUSH regresa para celebrar 50 años de vida

Para regocijo de los tíos locochones y amantes del progre, Rush acaba de anunciar nueva gira, la cual tendrá escala en México. Será el próximo 18 de junio cuando el potente trío (porque, claro, reclutaron baterista) se presente en el Palacio de los Deportes.

“Alex y yo hemos hecho un profundo examen de conciencia y hemos llegado a la conclusión de que echamos muchísimo de menos [los conciertos], y que es hora de celebrar los 50 y tantos años de música de RUSH”, señala Lee en comunicado.

Rush en México, 2026 / Imagen: OCESA

Anika Nilles se hará cargo de la batería

Rush llegará a México como parte de este esperado tour de resurrección que lleva por nombre “Fifty Something”… con el cual visitará sólo ocho ciudades de Norteamérica, incluida la CDMX.

No habrá desperdicio: según se advierte, Rush cambiará su setlist en cada show… en los que se reventarán de a 35 canciones. Hay de donde agarrar, con el amplio catálogo con que cuenta el trío.

Alineación original de Rush / Foto: Instagram/rush

Y quién para suplir a Neil Peart. Bueno, pues él es insustituible… sin embargo, alguien tiene que hacerse cargo de la batería y la elegida para ello es Anika Nilles, una compositora y productora alemana que en su CV tiene el haber colaborado con Jeff Beck.

Boletos para RUSH en México

Pues bueeeeeno, ahí lo tiene: Rush en México. Los boletos para tan inesperado regreso estarán en preventa el 15 de octubre y, un día después, comenzará la venta general.