Este es el posible setlist que Billie Eilish tocaría en Tecate Pal Norte 2023

La espera en México está por terminar. Billie Eilish llegará con un gran setlist y por primera vez a Monterrey gracias a la edición de Tecate Pal’ Norte 2023, festival que este año tendrá a la cantante estadounidense como una de sus headliners más esperadas por el público mexicano.

En 2020 Billie Eilish se iba a encaminar en su gira mundial Where Do We Go? después de su primer show en México, que dio por ahí de noviembre de 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 la obligó a cancelar dicho tour y nos quedamos con las ganas.

Billie Eilish regresará a México este 2023. Foto: Getty Images

Billie Eilish llegará por primera vez a Monterrey con el Tecate Pal’ Norte

Desde entonces los fans de la cantante han esperado el regreso de Billie Eilish en México y será justo Tecate Pal’ Norte quien lo hará realidad, pues la compositora y cantante visitará la tierra de la carnita asada con su gira actual ‘Happier Than Ever, The World Tour’

Como recordarán, Billie Eilish lanzó su segundo álbum ‘Happier Than Ever’ en julio de 2021, disco con el cual hará tres visitas en México: en el Foro Sol de la CDMX, el 29 de marzo; el 2 de abril en la arena V.F.G, de Guadalajara, y el 31 de marzo en Tecate Pal’ Norte, Monterrey.

Fechas de la gira de ‘Happier Than Ever, The World Tour’, de Billie Eilish. Foto: Billie Eilish

Billie Eilish regresa a México con su gira ‘Happy Than Ever, The World Tour’

Para quienes vieron a Billie Eilish en su debut en México (acá les recordamos cómo se puso esa noche), saben que ver a la artista de 21 años sobre el escenario es garantía. Sobre todo cuando vemos en el setlist canciones como “Bury a Friend”, “Bad Guy”, “when the party’s over” y más.

Pero ahora hay que recordar que Billie Eilish trae más canciones para su regreso a México, por lo que su presentación en Tecate Pal’ Norte 2023, programada para el primer día del festival, seguramente estará entre los mejores shows de dicho evento regio.

Billie Eilish llegará a Monterrey por primera vez gracias a Tecate Pal Norte. Foto: Getty Images

Billie Eilish presentará su segundo disco de estudio en México

Nosotros nos estamos preparando para los conciertos de Billie Eilish en México, pero principalmente para el de Tecate Pal’ Norte 2023. Y pensando justamente en eso acá enlistamos las rolas que seguramente tocará en el festival de Monterrey.

Cabe mencionar que dicha lista considera las rolas que ha interpretado Billie Eilish en otros festivales de América Latina, aunque probablemente podríamos escuchar una que otra rola que la cantante no haya interpretado en su gira actual.

Billie Eilish en el día 1 de Lollapalooza Chile 2023 on March 17, 2023 in Santiago, Chile. Foto: Getty Images

Acá les dejamos el posible setlist de Billie Eilish en Tecate Pal’ Norte 2023

1.- Bury a friend

2.- I din´t change my number

3.- NDA

4.- Therefore I Am

5.- My strange addiction

6.- I don’t wanna be you anymore / lovely

7.- You should see me in a crown

8.- Billie Bossa Nova

9.- Goldwing

10.- Oxytocin / Copycat

11.- Ilomilo

12.- I love you / Your power

13.- TV

14.- OverHeated

15.- Bellyache / ocean eyes / bored

16.- Getting older

17.- Lost cause

18.- When the party’s over

19.- All the good girls go to hell

20.- Everything i wanted

21.- Bad Guy

22.- Happier than ever