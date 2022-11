Ahora sí se vino un súper notición. Y es que luego de que hace dos años tuviera que cancelar su gira por México (por cuestiones de la pandemia y al no poder reprogramar sus fechas entonces anunciadas), este () de octubre se confirmó que Billie Eilish regresará a México.

Fue a través de redes sociales donde la cantante estadounidense dio a conocer que regresará a nuestro país como parte de su ‘Happier Than Ever, The World Tour’, con el cual promocionará su segundo disco de estudio ‘Happier Than Ever’, publicado el año pasado.

Esta es la portada de ‘Happier Than Ever’, el nuevo disco de Billie Eilish/Foto: Cortesía

Billie Eilish regresará a México con su ‘Happier Than Ever Tour’ y acá les contamos los detalles

Billie Eilish ofrecerá un show en el Foro Sol el próximo 29 de marzo, el cual significará su segundo concierto en la Ciudad de México, esto después del gran show que ofreció en el Corona Capital de 2019 (Acá recordamos cómo se puso).

Además de su presentación en Tecate Pa’l Norte 2023 el 31 de marzo (ACÁ pueden checar el lineup completo), la cantante también ha confirmado un show el 2 de abril en la Arena VFG de Guadalajara. Así que como verán, visitará las ciudades más grandes de nuestro país.

Foto vía Twitter: @billieeilish

Ahora bien, pongan mucha atención porque la preventa para los conciertos de Billie Eilish arrancará el próximo 10 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 11 de noviembre (POR ACÁ les dejamos el enlace para que compren sus boletos). Aunque eso sí, les recomendamos que se pongan las pilas porque no queremos que se la pierdan.

Billie volverá a nuestro país luego de tener que cancelar su gira pasada por la pandemia

Si bien la noticia sobre el regreso de Billie Eilish a México nos emociona, debemos decir que no fue una sorpresa del todo, pues hace unas semanas comenzó a sonar fuerte el rumor de que la cantante preparaba su regreso a nuestro país.

Como recordarán, Billie Eilish será una de las artistas que encabezará las ediciones de Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil para el año 2023, por lo que era sólo cuestión de tiempo para que su regreso a nuestro país se confirmara.

Foto: Getty Images