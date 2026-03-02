Lo que necesitas saber: Con el show en el Zócalo, Shakira cerró su gira, la cual ha sido la más exitosa de una artista en español, al recaudar más de 421 millones de dólares.

Shakira se presentó este 1 de marzo en la plancha del Zócalo e hizo lo que muchos creían que no se iba a poder: romper el récord de asistencia a un show masivo. ¿Por qué se creyó que no podría? Nomás, porque así es la gente.

Shakira en el Zócalo / Foto: facebook.com/ClaraBrugadaM

Nuevo récord de más gente en show en el Zócalo

Con chorromil de shows en el Estadio GNP Seguros totalmente “sold out” en este tour que llega a su fin, por supuesto que un Zócalo a reventar era más que posible. Y, con ello, un nuevo récord de asistencia.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, fue la que confirmó la noticia… ya después de haber movido las caderas al ritmo de uno de los tantos hitazos de la colombiana: “400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”, presumió Brugada en sus redes sociales.

Shakira en el Zócalo / Foto: facebook.com/ClaraBrugadaM

Récord de más shows “sold out” en el GNP Seguros

El récord de más gente en un concierto en el Zócalo le pertenecía a Los Fabulosos Cadillacs que, el 2 de junio de 2023, lograron reunir a más de 300,000 personas. Y bueno, antes de de ellos estaba Grupo Firme (280,000), Paul McCartney (250,000) y Vicente Fernández (219,000).

Con su concierto en el Zócalo de la CDMX, Shakira dio fin a su tour “Las Mujeres Ya no Lloran”, con el que dio 13 shows en el Estadio GNP Seguros y más de 25 presentaciones en todo México. Todo un fenómeno digno de análisis.

Shakira en el Zócalo / Foto: facebook.com/ClaraBrugadaM

Récord de más dinero recaudado en tour por artista en español

Con el show en el Zócalo, Shkira cerró su gira, la cual ha sido la más exitosa de una artista en español, al recaudar más de 421 millones de dólares.

Otros artistas que más feria había logrado recaudar han sido: Luis Miguel, con su gira “2023-24” (400 millones de dólares), Karol G “Mañana Será Bonito Tour” y Bad Bunny con su “”DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Estos dos últimos, rozando las cifras de El Sol.