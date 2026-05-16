Lo que necesitas saber: También hay nueva música de The Avalanches, Modest Mouse, Pond y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

The Strokes – “Falling Out of Love”

Vaya debate que se ha armado alrededor de las recientes canciones de The Strokes. Que si Julian Casablancas abusa de los efectos de voz, que si no se siente la esencia de la banda…

Y es justo decir que Julian no es ajeno al uso de efectos como vocoder o autotune. Lo curioso es que lo hace más con The Voidz, así que sí es sorpresivo escucharlo junto a su banda principal.

¿Eso le resta valor a su nueva canción? No lo creemos. De hecho, “Falling Out of Love” destacada porque sí suena a algo distinto, con algunos toques psicodélicos profundos y una calma que contrasta con la mayoría del trabajo de la banda.

Con esta canción y “Going Shopping” está pasando algo raro: como que las canciones en un inicio cuesta trabajo digerirlas, pero terminan conectando bastante bien. O al menos eso nos pasa acá.

Julieta Venegas ft Meme del Real – “Lo que va a pasar”

En “Lo Que Va a Pasar”, Julieta, Venegas y Meme Del Real nos regalan una colaboración soñada para todos los que lo seguimos desde el milenio pasado. Un junte de esos que te dan un trancazo de nostalgia bastante lindo, la verdad.

Con una canción honesta sobre el miedo que provoca el amor, Julieta y Meme nos regalan una rola muy mexicana en la que brilla el acordeón, los metales y un diálogo entre dos amantes temerosos.

Checa la reseña de Norteña, el nuevo disco de Julieta Venegas, porque está chido y lo que le sigue.

Bloc Party – “Coming On Strong”

Se viene nuevo disco de Bloc Party, se llamará Anatomy Of A Brief Romance, y llega el 11 de septiembre. Y no parece tener ese sonido indie que muchos nostálgicos añoran… o al menos eso deducimos con su nueva canción “Coming On Strong”.

La canción tiene un ritmo y ambiente más siniestro y sensual, con una línea de bajo que suena muy densa, mientras la guitarra le da brillo a todo con algunos solos que uno no esperaría encontrar en el trabajo de la banda.

Y es interesante porque mientras la música tiene esa aura medio densa, la letra habla del enamoramiento intenso, casi rayando en la obsesión. Habrá que escuchar todo el material porque, según dice el vocalista Kele, es un disco conceptual sobre el amor y el desamor.

Las Robertas – “All We Need Is Now”

Qué temazo se aventaron Las Robertas, esta genial banda de Costa Rica que lleva ya buenos años tocando, pero que merece más reconocimiento. Y ahora, llegan a la playlist de nuevas canciones de la semana con “All We Need Is Now”.

Como que esta canción trae un rollo muy inspirado en The Stone Roses… ya saben, esa psicodelia noventera muy inspirada en los 60 y 70. Y el mensaje, sencillo pero claro: no desperdiciar nuestro tiempo aferrándonos al pasado, sino centrarnos en el presente.

Graham Coxon – “Alright”

Una canción dulce para el oído, no tanto en las letras. Así como Jarvis Cocker se lamentó en “Bad Cover Versión” que su ex estaba con una mala copia de él, en “Alright” pasa algo similar. Sólo que Graham Coxon dice que realmente no le importa… según.

Es una canción que sí, habla de sentirse desplazado por otra persona respecto a un interés amoroso, pero tiene su lado humorístico cuando Graham desea que su rival amoroso muera.

Esta canción forma parte de Castle Park, disco inédito que Coxon grabó hace ya unos buenos años, pero que decidió no lanzar en su momento. Lo bueno es que finalmente se animará a publicarlo.

Fat Dog – “Go Fuck Urself”

Un poquito de vibra synthpop ochentera con un aura punky en la letra. Así podemos describir “Go Fuck Urself” de Fat Dog, que llega a las nuevas canciones de la semana como una de nuestras favoritas, por mucho.

Es básicamente un alarido para mandar al mundo entero que se vaya al demonio y que no se meta en tus asuntos. “Jódete, los voy a acabar a todos antes de acabar conmigo mismo”, dice el pegajoso coro que, como dijimos, sirve como un llamado a que no te metas los asuntos de los demás.

Pond – “Through The Heather”

Otra banda que anda probando con cosas nuevas en su sonido es Pond, que parece se están desprendiendo un poco de la etiqueta de la neopsicodelia que les conocemos.

La prueba está en “Through The Heather” que suena a una rara pero fascinante combinación de new-wave/post punk de los 80… y sí, es una canción con un ambiente super triste.

Básicamente, parece hablar de una especie de sensación de soledad y auto-enclaustramiento. De lo más oscuro que le hemos escuchado a los australianos a lo largo de su carrera, sin duda.

Alcalá Norte – “Los llamados Pitagóricos”

España tiene una gran escena de post punk en la actualidad, y una de las bandas imperdibles de allá es Alcalá Norte. Los vimos hace poco en el Vive Latino 2026… y son demasiado buenos.

Si no los conoces aún, entonces estás a buen momento porque lanzaron “Los llamados Pitagóricos”, que es el segundo sencillo de su próximo disco y que los confirma como una de las bandas que de verdad sabe cómo construir atmósferas algo lúgubres con guitarras enérgicas y sintetizadores profundos.

Chécate el video oficial acá, y lee nuestro Radar sobre la banda.

Helado Negro ft Reyna Tropical – “Tocando”

Helado Negro debe ser uno de los artistas estadounidenses de origen latino más geniales de los últimos años. Y aunque más underground, Fabi Reyna ––de raíces mexicanas pero radicada en el gabacho–– ha logrado colocarse como artista de culto con Reyna Tropical.

Ahora, ambos se unen para traernos próximamente un disco colaborativo llamado Helado Tropical, un proyecto que nació inesperadamente. Nomás iban a tener una sesión de estudio para pasar el rato… y de pronto, se dijeron: ‘oye, esto tiene potencial’.

Con un ambiente trip-hop, comparten “Tocando” que describe esa sensación de saber que ya no hay una conexión tan fuerte con esa persona a la que amas… pero aún así, es difícil desprenderse. Temazo.

Kevis y Maykyy – “Hijo de P”

Lo mucho que están creciendo Kevis y Maykyy es maravilloso porque están trayendo el rap de la vieja escuela a las nuevas generaciones.

Si no los conoces, imagínate una combinación entre los Beastie Boys y Control Machete, con muchas referencias futboleras y letras divertidas.

Y ahora, en su nueva canción “Hijo de P”, hablan sobre lo que significa ser auténtico, con un poco de humor. Al final, su flow trata de ser “un hijo de P, pero nunca de papi”… verso absolutamente pegajoso.