Combo ganador: Shelter Boy se junta con boy pablo para lanzar la rola “Terrace”

Creíamos que no llegábamos, pero por fin es viernes y con él, vienen un montón de estrenos musicales. Desde que comenzó el encierro, muchos artistas se han rifado como los grandes presentando rolas nuevas durante todo este tiempo. Y a pesar de que las cosas están “volviendo a la normalidad”, parece que no dejarán de sorprendernos con sus lanzamientos y las colaboraciones que arman, como el caso de Shelter Boy y el buen boy pablo.

Si no conocen el primer nombre, les contamos que se están perdiendo de una propuesta espectacular. Este es el proyecto del artista alemán, Simon Graupner, quien comenzó a componer música hace algunos años inspirado por grandes nombres como The Beatles, The Stone Roses y Oasis. Su estilo ha sido definido como sincero y directo, creando melodías dream pop contagiosas que te ponen de buenas en cualquier momento.

Shelter Boy y boy pablo nos presentan “Terrace”

A pesar de tener una carrera más o menos corta, Shelter Boy se ha ganado un público importante en su país natal, además ya tu chance de abrirle a actos importantes en la escena musical independiente como Gus Dapperton y Omar Apollo. Sin embargo, ahora está buscando seguir su propio camino, es por eso que ahora nos sorprende lanzado una rola muy especial, “Terrace”, junto a boy pablo, músico que el año pasado nos sorprendió con su debut.

Esta colaboración surgió luego de que el artista noruego de origen chileno, invitara a Simon a abrir uno de los shows que dio en Alemania durante su más reciente gira. A partir de ahí ambos se mantuvieron en contacto y crearon una amistad, que al final terminó en una canción que sin duda es candidata a convertirse en hitazo del verano porque lo tiene todo, buena vibra y el talento de ambos. La verdad no se puede pedir más.

En un comunicado, los artistas mencionan que compusieron este tema pensando en un futuro despreocupado con alguien a quien acabas de conocer. Después de todo, nos entregan una rola positiva y pegajosa donde los dos se lucen por completo, mezclando sus estilos y dando como resultado una combinación única. En serio, si lo que quieren es una melodía que los desconecte por unos minutos del mundo, esta es la opción.

“Terrance” es el primer sencillo del álbum debut de Shelter Boy, el cual por el momento no tiene fecha de estreno pero está más cerca de lo que piensan. Pero mientras esperamos a que anuncie más detalles sobre este material discográfico, escuchen a continuación esta canción que compuso con boy pablo: