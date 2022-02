Ah, caray: Snoop Dogg podría ser demandado por un repartidor de comida

Snoop Dogg viene de ser uno de los grandes protagonistas del más reciente show del medio tiempo del Super Bowl… pero ni siquiera eso impide que esté metido en uno que otro lío. Desde hace unas semanas, el rapero ha sido señalado por el reciente incidente que tuvo con un repartidor de comida de la aplicación Uber Eats.

La cosa es que el ahora exempleado y el intérprete de “Gin & Juice” tuvieron una especie de discusión respecto a un pedido que nunca llegó a su destino. Y bueno, luego de varios dimes y diretes, parece que la estrella de hip-hop podría enfrentar una demanda. ¿Qué pasó y cuál fue la bronca? Acá les contamos el chismecito.

La bronca entre Snoop Dogg y el repartidor de comida

A finales de enero pasado, Snoop Dogg se dirigió a sus stories de Instagram para quejarse del servicio por parte de un repartidor de Uber Eats llamado Said. Los videos subidos por el rapero -y recuperados por algunas cuentas de TikTok- muestran su conversación vía mensajes con el empleado, quien estaba pidiendo instrucciones pues no tenía muy claro dónde dejar el pedido.

“Este maldito no me trajo mi comida… ¿Dónde está mi comida? Ya tienes todo mi maldito dinero”, se escucha reclamar a Snoop en el clip mientras enseña los mensajes que intercambió con el repartidor. De acuerdo con lo que se ve en el celular del rapero, el empleado de Uber Eats estuvo mandándole varios textos de que ya había llegado al lugar, pero que no sabía en qué parte hacer la entrega.

“Por favor, responda. No estoy seguro en dónde dejar su orden… Hola… este no es un lugar seguro”, son algunos de los mensajes del repartidor que se leen en la conversación. Cabe destacar que los empleados de Uber Eats tienen un protocolo de 8 minutos de espera para que el cliente recoja su pedido o en todo caso, estos respondan al aviso de que su orden llegó.

Bueno, pues parece que Snoop Dogg tardó en responder, el tiempo de espera se terminó y la comida del rapero no llegó. Sin embargo, la bronca no se quedaría en ese único momento.

El repartidor podría demandar a Snoop Dogg

Y que la bronca se pone más densa. De acuerdo con CBS News de Los Ángeles, el ahora exrepartidor de Uber Eats identificado como Said podría demandar a Snoop Dogg tras el altercado que les contábamos arriba. El asunto es que el rapero mostró información personal del empleado como su nombre, su foto, las placas de su vehículo, entre otras cosas.

El hombre dice que su seguridad ha sido comprometida luego de que el llamado “Uncle Snoop” publicara esos videos para sus millones de seguidores, con los datos personales antes mencionados. “Después de ver el video, tengo ansiedad y temo por la seguridad de mi familia”, dijo el afectado a CBS.

Said menciona que no sabía que estaba haciendo una entrega para Snoop Dogg y que lo habían enviado a una zona industrial de Inglewood en California. Si la comida no llegó a manos del rapero, fue porque este no respondió los mensajes del repartidor y no respetó el protocolo de los ocho minutos de espera. “Me puse en contacto con el cliente muchas veces y también seguí el protocolo al pie de la letra”, dice el hombre.

Después de darse a conocer el video de Snoop, Uber Eats lanzó un comunicado disculpándose con el artista de hip-hop y revelando que le reembolsarían el dinero. Luego de ello, parece que Said no siguió trabajando para la aplicación -no está claro si renunció o lo despidieron-, pero ha dicho que no le parece justo que la empresa no lo haya protegido y que no hubiera una disculpa para él.

“Tengo que luchar por mis derechos y los derechos de mi familia. Siento que no me tratan bien esta celebridad o la compañía”, dijo Said. Veremos cómo termina esta historia y mientras, les contamos acá abajo sobre una rivalidad que Snoop alguna vez sostuvo con otra leyenda del rap: