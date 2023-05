Los hermanos Ron y Russell Mael nos invitan de nuevo a su fascinante mundo para presentarnos The Girl Is Crying In Her Latte, su disco número veinticinco bajo el nombre de Sparks, sin contar el colaborativo FFS (2015) con Franz Ferdinand, los dos soundtracks que han hecho y un disco en vivo.

Sin poder anticipar lo que nos encontramos de una rola a otra, siempre resulta divertido escuchar a Sparks, un proyecto sumamente versátil que en este disco pasa de pop brillante a marchas de rock, e incluye varias canciones que no se sienten cómodas encasillándose en un género.

Como suelen hacerlo, el disco es producido por los propios Ron y Russell, con su obsesión por lograr sonidos impecables como protagonista a lo largo de los casi 50 minutos de duración del nuevo álbum de Sparks.

Sparks son especialistas en la excentricidad

Si lo que deseamos es no aburrirnos, Sparks se encarga de entretenernos durante toda la duración de su nuevo disco. Manteniéndose fieles a su teatralidad, imaginamos este disco, como la mayoría de su discografía, funcionando como un musical sin que se afecte su esencia.

Desde la elección del título del disco, las decisiones de Sparks buscan llamar nuestra atención por lo inusual. La canción homónima habla sobre la monotonía actual, y cómo es que la sociedad nos lleva a lugares comunes a todos, en una oda al pop bien hecho. Y el video con Cate Blanchett es una maravilla.

A lo largo de “When You Leave”, los miembros de Sparks incluyen frases divertidísimas, que insisten en los efectos que tendrá que alguien se vaya de un lugar. No sabemos cómo o por qué, pero unas personas romperán un Xbox, o hablarán a tus espaldas si te vas, y Russell insiste en que se quedará en el lugar nada más por molestar.

Este disco es perfecto para escuchar si queremos desafiar al aburrimiento, y busca romper la monotonía, parece tener un sentido cómico, pero llega a temas sociales y personales profundos. Definitivamente no es música para relajarnos, sino todo lo contrario, lo nuevo de Sparks busca atraparnos y que lo escuchemos con toda la atención que se merece.

Los hermanos Mael crean texturas sintéticas que te atrapan

Sparks crea sonidos que simplemente se quedan en tu cabeza, y en este disco, las progresiones en sintetizadores se llevan toda la atención. “The Mona Lisa’s Packing, Leaving Late Tonight”, el puente de “You Were Meant For Me” podría sonar por horas sin cansarnos.

De principio a fin, Sparks logra incluir sonidos bellísimos, en todo lo que abarca la palabra. Hasta las rolas más tranquilas, que de plano tienen como base piano o guitarra, incluyen detalles sintetizados que dan muestra de lo virtuoso que es el dúo en composición y producción.

El mérito de Sparks en balancear la intensidad y la tranquilidad

Por tradición, nada va a medias con Sparks. Siempre tendremos rolas cargadas de instrumentos, de cambios y puentes, y por supuesto que contamos con que la banda rara vez tiene tranquilidad en sus obras. Para este disco, sentimos que la carga se intensifica al llegar a momentos como “We Go Dancing”, y “A Love Story”, ya hacia el final del disco.

Afortunadamente, los ya veteranos hermanos Mael compensan esto con rolas como “It’s Sunny Today” o “It Doesn’t Have To Be That Way”, con melodías más sencillas de seguir y cantar, para dar un respiro después de joyas de su excentricidad.

“Gee, That Was Fun” es la cerradora, que da un mensaje agridulce como despedida, no sabemos si en un sentido amoroso, o de plano los Mael nos hablan como escuchas de su tremendo disco. Los tonos circenses siguen presentes, como en todo el disco, un juego permanente entre la calma y la intensidad.

La tienda de Sparks se rifó durísimo con los lanzamientos físicos y la mercancía oficial, que obviamente incluye referencias a la bebida del título, y pueden encontrar todo a través de su sitio web. Y sin duda, con el lanzamiento de The Girl Is Crying In Her Latte, tenemos más ganas de que esta bandota vuelva a México.