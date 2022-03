Conoce a spill tab, una de las promesas del pop alternativo que te volará la cabeza

No cabe duda de que en la actualidad, tenemos un montón de propuestas musicales frescas y emocionantes. En todo el mundo, hay jóvenes que desde la intimidad de sus habitaciones están componiendo rolas y buscando que esas canciones que crearon en un entorno tan personal, lleguen a cada rincón del planeta. Sin embargo, en Los Ángeles hay una enorme escena alternativa e independiente con sangre nueva haciendo cosas sumamente interesantes, tal como lo que está sucediendo con spill tab.

Es probable que el nombre de esta artista no les suene, porque lleva unos cuantos años dentro de la industria, pero estamos seguros que después de que escuchen su proyecto no solo se grabarán su nombre, también no podrán sacar de sus cabezas las melodías que la han hecho famosa. Su historia es sumamente interesante y a pesar de tener apenas unos sencillos y EP’s, su sonido irreverente y frenético han hecho que se convierta en una de las promesas juveniles más importantes de los últimos años.

¿Quién es spill tab?

spill tab es el nombre artístico de Claire Chicha, compositora, multiinstrumentista, productora e incluso tatuadora con sangre francesa y coreana. Desde hace varios años, se estableció en Los Ángeles junto a su familia, quienes le inculcaron el amor por la música. Según lo que ella misma ha contado en diferentes entrevistas, su papá es un fanático del jazz, mientras que su mamá estrictamente solo escucha música clásica, todo esto junto con lo que escuchaba en Radio Disney hicieron que se forjara un estilo.

Claire siempre quiso formar parte del mundo del entretenimiento, y a pesar de que ya había escrito algunas canciones en su juventud, decidió guardar todas estas rolas para el futuro y dedicarse a entrar a la industria musical de otra forma. Es por eso que durante 2019, trabajó como asistente de gira de Gus Dapperton (POR ACÁ pueden checar el perfil de este músico) y otros artistas por Estados Unidos, conociendo a un montón de gente talentosa y empapándose de cómo es salir de tour.

Dejando las giras para dedicarse a su proyecto

A pesar de andar por todos lados con Gus y otros, spill tab retomó las rolas que tenía compuestas y ese mismo año vio la luz “Decompose”, su sencillo debut con el que sentó las bases de su proyecto. Fue a inicios de 2020 y justo en el momento en que el COVID llegó a todo el mundo cuando comenzó a enfocarse en sus canciones y dedicar todo el tiempo a terminar esas melodías que había dejado inconclusas. Entre ellas estaba “Calvaire”, donde retoma sus raíces francesas y canta en este idioma.

Conforme pasaron los meses, Claire soltó más singles como “Cotton Candy”, “Loneliness Pt. II” junto a otro artista emergente llamado Aaron Taos y “Santé” (en el que otra vez demuestra que su voz en francés suena increíble). La gran mayoría de estos temas terminaron dentro del tracklist de Otamilk, su primer EP que vio la luz en diciembre de 2020. Gracias a todas estas rolas empezó a ganarse un lugar dentro de la escena independiente de Los Ángeles, pero el 2021 sería el año en que su propuesta explotaría.

Colaborando con Metronomy y más artistas interesantes

Ese mismo año, spill tab estrenado sencillos “PISTOLWHIP”, “Anybody Else” e “Indecisive” en colaboración con Tommy Genesis. Pero sin duda, lo que asombró a muchos fue que esta chica armó una colaboración ni más ni menos que con Metronomy en la rola “Uneasy”, la cual apareció en Posse, Volume. 1, el EP que la banda británica estrenó en 2021. Esto solo fue la punta del iceberg, porque también estrenó rolas con otros artistas alternativos bastante interesantes.

Para que se den una idea, escribió “Grade A” junto a JAWNY (ACÁ pueden conocer a este músico) y lanzó “Velcro” con Gus Dapperton (sí, con el que fue asistente de gira un par de años atrás). Todas estas canciones terminaron en su siguiente material discográfico de corta duración, Bonnie, el cual presentó en diciembre de 2021. Sin embargo, no ha parado de componer y crear melodías alucinantes, pues en 2022 sorprendió con un sencillo alucinante, “Sunburn”, que marca un nuevo capítulo en su carrera.

¿Qué es lo que hace especial a spill tab?

Como ya lo comentábamos antes, hay un montón de jóvenes creando música espectacular y que muchas veces se sale de los sonidos convencionales a los que estamos acostumbrados (sobre todo los que ya somos chavorruqueros). Sin embargo, lo de spill tab es sumamente especial, ya que en sus canciones podemos escuchar toda clase de ritmos que van desde el hip-hop, el pop alternativo, un toque de rock y tintes tanto de esa vibra bedroom combinada con una producción muchas veces lo-fi.

Estamos seguros que en cada una de sus canciones encontrarán algo que las diferencia por completo, porque de verdad, ni una de las rolas que ha presentado se parece a la otra. Y si a esto le sumamos que además de cantar en inglés también nos sorprende con temas escritos completamente en francés, da como resultado un proyecto lleno de matices. Por si nada de lo que les dijimos los convenció, también tenemos que mencionar que sus presentaciones son sumamente frenéticas e intensas.

Para no hacerles el cuento, la música de spill tab mezcla a la perfección la visión del pop íntimo –de ese que muchos artistas componen en sus cuartos–y un sucio ambiente nocturno. No nos queda la menor duda de que en los próximos meses, esta chica llegará a un montón de festivales importantes no solo en Estados Unidos, probablemente en otras partes del mundo también la incluirán en varios lineups. Y la verdad es que nos encantaría verla en México porque su onda es completamente única.