JAWNY: La libertad de no encajar en ningún género y crear música sin etiquetas

Dicen por ahí que la cosa dentro de la industria musical es renovarse o morir. Hay quienes pasan la vida estancándose en el mismo sonido de siempre y está bien, ese es su estilo, pero hay artistas que rompen con eso y se avientan a experimentar con todos los géneros que se le ponen enfrenten. Ejemplos ya muchos, pero en la actualidad tenemos a JAWNY, un joven sumamente emocionante que lo está haciendo de manera espectacular.

Con tan solo 25 años, este chico está sorprendiendo no solo a la crítica especializada, también a millones de personas que lo escuchan en plataformas digitales alrededor del mundo. Su carrera es muy corta, pero con unos cuantos EP’s y mixtapes, sencillos que te vuelan la cabeza y altergos constantes, lo han consolidado como una de las propuestas más interesantes que tenemos en estos tiempos. Y a continuación les contaremos por qué.

¿Quién es JAWNY?

Jacob Lee-Nicholas Sullenger –como en realidad se llama JAWNY– nació el 23 de diciembre de 1995 en Farfield, California. Este chico se crió en el área de la bahía de San Francisco y más tarde en Carolina del Sur, donde aprendió a tocar la guitarra por primera vez a los seis años, luego de ver a su papá tocando rolas de Pink Floyd, Led Zeppelin y Grateful Dead, con la que comenzó a componer canciones al principio de su adolescencia.

Durante esos primeros años, Jacob actuó en el grupo de jóvenes de su iglesia y tocó en una banda alt-emo con su hermano, el cantante y rapero Christian Blue. Inspirado por Tyler the Creator y Odd Future unos años más tarde, colgó la guitarra y se sumergió en la producción de rap en 2012, combinando finalmente sus ritmos e instrumentales en Soundcloud y Bandcamp, plataformas a las que dudó en unirse por temor a que no fuera bien recibido.

Curiosamente y aunque no lo crean, a JAWNY le iba muy bien en la escuela, tanto así que asistió brevemente a la universidad, donde estudió enfermería. Sin embargo, y aunque tenía talento para esta carera en la medicina, el joven abandonó los estudios para dedicarse a la música. Eso sí, para pagar la renta y sus gastos tuvo que tener otros trabajos un tanto extraño, entre ellos está que administró una pizzería en Nueva Jersey.

Dejar todo para dedicarse a la música

Luego de abandonar la escuela y elegir su camino, JAWNY se mudó a Filadelfia a los 20 años donde comenzó a hacer música bajo el apodo de Johnny Utah. Este seudónimo era una referencia al personaje de Keanu Reeves en la película de 1991, Point Break, y con el cual en 2018 lanzó su EP debut homónimo a través del sello Z Tapes Records. Se trataba de una colección de seis rolas super personales y diferentes entre sí.

Durante ese mismo año, Jacob continuó estrenando un montón de sencillos como “Folding Like Honey”, “PATTY” y “Crazy For Your Love”. Sus canciones también aparecieron en la lista de reproducción “Bedroom Pop” de Spotify y poco a poco se hizo de un nombre en la escena independiente de los Estados Unidos. Al final y en noviembre de 2018, esos temas fueron recopiladas en un segundo material discográfico de corta duración titulado, Big Dogs.

Un nuevo comienzo como JAWNY

Por supuesto que este joven artista no paró de componer rolas. Para 2019, presentó más singles como“Honeypie”, que luego apareció en las playlist más importantes de música indie. Esa exposición llevó a la canción a acumular millones de reproducciones en las plataforma digitales y gracias a ella, Sullenger firmó con Interscope Records en enero de 2020, cambió su nombre artístico por el de JAWNY y se mudó a Los Ángeles para planear su siguiente paso.

En febrero de ese mismo año, lanzó la rola “Anything You Want” que cuenta con coros de Doja Cat y que terminó de afianzarlo como un músico prometedor. Para sorpresa de todos, también presentí su proyecto de debut en Interscope, For Abby, el cual dijo que era un mixtape conceptual de 10 canciones en el que narra la amargura y remordimiento al ver cómo la persona que amaste una vez y perdiste para siempre se aleja de ti en tiempo real.

Este joven no para de componer música

Gracias a este EP, JAWNY recibió la atención de la crítica e incluso el famoso presentador Zane Lowe lo describió como “auténtico, sincero y significativo” y que “nunca ha estado más entusiasmado con un artista híbrido desde Beck”. Uno de los sencillos de la colección, “Sabotage”, se estrenó en el número 34 de la lista Billboard Alternative Airplay en enero de 2021. Pero como ya lo imaginarán, su motor creativo jamás para.

Este 2021, Jacob continúa presentándonos varias rolas, entre ellas “Best Thing” y “Take It Back”, las cuales formarán parte de un nuevo material llamado The Story of Hugo, que incluirá cuatro canciones y dos interludios que sirven como una precuela de la historia que nos contó en su mixtape anterior. Así que como verán, estamos ante un artista que tiene mucho qué decir y poco tiempo para crear música con la que cualquiera se puede identificar.

¿Qué es lo que lo hace tan especial?

Lo que más llama la atención de proyectos como JAWNY es que tiene la capacidad de reinventarse a sí mismo en cada uno de sus trabajos, nunca escucharás lo mismo de él. Y eso es quizá uno de los puntos más interesantes que tiene, pues a pesar de que en la actualidad hay muchos músicos tomando alteregos para crear música, nadie se toma tan en serio el papel ni se mete en los zapatos de sus personajes como él.

Pero hablando de música, es aquí donde Jacob se vuelve más complejo porque no le gusta que lo encasillen en un solo género. Es por eso que podemos escucharlo tocando toda clase de ritmos, desde el rock and roll más salvaje que por momentos nos recuerda a The White Stripes, pasando por el funk, el indie rock y hasta el bedroom pop. Todo esto da como resultado una combinación ecléctica que te sorprende mientras escuchas sus discos.

No cabe duda de que JAWNY es una de las propuestas en la actualidad las que no hay que perder de vista, pues es capaz de manejar a la perfección una mezcla enorme de sonidos y sin perder jamás su esencia, algo que muy pocos logran alcanzar y mucho menos con una carrera tan joven como la suya. Así que ya lo saben, si quieren escuchar algo divertido, sincero, honesto y directo, este joven es tu mejor opción, porque estamos seguros de que será tu nueva obsesión musical.