¡Una locura! Checa el extraño tráiler oficial de ‘The Nowhere Inn’, la cinta de St. Vincent

Parece que este año es completamente de St. Vincent, y no lo decimos a la ligera. Para empezar y luego de un par de años en silencio, volvió con un nuevo material discográfico, Daddy’s Home, un álbum bastante interesante donde Annie Clark se reinventa una vez más con diferentes sonidos. Sin embargo, este no es el único proyecto en el que ha estado trabajando porque en unas cuantas semanas llegará a distintos cines su película, The Nowhere Inn.

Desde hace ya un buen rato, la cantautora estadounidense anunció la producción de esta cinta que ha pasado por un montón de cambios. En un inicio pensaba armar un documental sobre su día a día de gira, pero todo se transformó cuando se juntó con Carrie Brownstein, integrante de la banda Sleater-Kinney, porque todo se convirtió en un falso documental con una vibra un tanto oscura y llena de misterio que morimos por ver en pantalla.

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘The Nowhere Inn’

Después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance del año pasado, hace algunas semanas apareció el primer teaser tráiler de The Nowhere Inn, que simplemente nos dejó con el ojo cuadrado. Pero ahora, tanto St. Vincent como Brownstein nos presentan el tráiler oficial de la película que además de tener un montón de escenas que no habíamos visto antes, nos deja muy clara la idea que ambas artistas quieren reflejar con esta historia.

Annie Clark y Carrie Brownstein interpretan a versiones ficticias de sí mismas: Clark como una estrella de rock que quiere que se haga un documental sobre ella, y Brownstein como la amiga cineasta a la que han traído para grabar su vida. Bill Benz, guionista y cineasta que trabajó con la integrante de Sleater-Kinney en Portlandia, es el encargado de dirigir este proyecto que va más allá de ser un simple falso documental.

Dakota Johnson aparece junto a St. Vincent

Después de ver este adelanto nos queda muy claro que la película tiene una extraña comedia oscura al estilo de David Lynch, con St. Vincent perdiéndose cada vez más en su personaje que parece apropiarse de su propia vida y Brownstein observando impotente la extraña evolución de su amiga. Además, hay una parte en la que parece que Annie Clark consigue que Carrie la filme teniendo relaciones sexuales con… ¿Dakota Johnson?

Se espera que The Nowhere Inn, la cinta de St. Vincent y Carrie Brownstein se estrene en cines y plataformas digitales en Estados Unidos el próximo 17 de septiembre. La mala noticia es que todavía no han confirmado si en México tendremos chance de verla, solo queda esperar a que revelen más información al respecto. Pero mientras eso pasa, a continuación les dejamos el tráiler oficial de esta película que nos emociona muchísimo

Y por si no tuvieron suficiente de St. Vincent y si todavía no la han visto, por acá pueden checar la plática que tuvimos con ella hace algunos meses, donde nos contó los detalles de su nuevo disco, Daddy’s Home, además reveló algunos datos curiosos sobre las ensaladas (sí, así como lo leyeron) y hasta tocó un poco para nosotros. No se pierdan la entrevista completa porque la plática con Annie se puso muy buena: