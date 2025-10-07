Lo que necesitas saber Entrevistamos al músico británico, conocido por su trabajo en solitario y por liderar Porcupine Tree, antes de su visita a México.

Steven Wilson vuelve a nuestro país con The Overview, un ambicioso proyecto conceptual (que reseñamos por acá) que explora el llamado overview effect: esa sensación de asombro y perspectiva cósmica que experimentan los astronautas al ver la Tierra desde el espacio.

En esta entrevista para Sopitas.com, el músico británico, conocido por su trabajo en solitario y por liderar Porcupine Tree, explica cómo convirtió esa idea en una sola pieza continua de música, “un cine para los oídos” que combina paisajes sonoros, spoken word y colaboraciones con viejos cómplices como Adam Holzman y Craig Blundell.

&list=RD60D9Uqq61mc&start_radio=1 &list=RD60D9Uqq61mc&start_radio=1

Una plática con el genio musical Steven Wilson

El proceso de Steven Wilson para The Overview

Sopitas.com: Gracias por tu tiempo una vez más, Steven. Hablamos hace un par de años, pero es increíble poder hacerlo de nuevo. Ya que mencionas el overview effect, o el efecto de visión global — ese cambio de percepción — ¿Cómo se tradujo conceptualmente en la música? ¿Cómo construiste de forma consciente el arco emocional de estos álbumes y de las piezas largas que los componen?

Steven Wilson: “Creo que esa es la respuesta, en realidad. La idea de crear una pieza continua de música me pareció la forma correcta de abordar el concepto. No tendría sentido escribir diez canciones individuales sobre la idea de la visión global y la perspectiva cósmica. Sentí que tenía que ser una especie de película para los oídos.”

“Desde que tuve el concepto supe que debía ser un flujo musical continuo. Empezamos en el planeta Tierra y terminamos — no literalmente, pero sí de forma metafórica — al otro lado del cosmos. A partir de ahí se trató de cómo las distintas escenas, pensando en términos cinematográficos, iban a fluir, desarrollarse y llevar al oyente a través de ese viaje.”

“Parte de eso es algo intuitivo; no quise analizarlo demasiado. Hice lo que me sonaba bien, lo que funcionaba narrativamente. Al final terminé con esta larga pieza conceptual que, de nuevo, se sentía como haber hecho una película, lo cual después llevé más allá encargando un filme que acompañara el álbum.”

Sopitas.com: Reseñé el disco, no tanto en números, sino más en los detalles, porque soy un nerd de eso. Y me sorprendió la elección de incluir a tu esposa haciendo una narración hablada, casi científica. ¿Qué te inspiró a involucrarla y cómo reaccionó ella ante la idea?

Steven Wilson: “Hubo un momento en el álbum en el que quería una especie de recitación científica, casi desapegada, con estadísticas sobre distintos cuerpos celestes a medida que te alejas de la Tierra. Es la idea de viajar cada vez más lejos, encontrando estos fenómenos cósmicos. Y necesitaba una voz que sonara justo así: desapegada, con esa distancia científica.”

“Mi esposa es muy interesante porque no es británica — es de Israel, aunque ha vivido la mayor parte de su vida adulta en Inglaterra. Tiene un acento difícil de ubicar, una voz fluida y muy bella, perfecta para ese tipo de texto. No es música, así que tuve que convencerla un poco… pero la ventaja es que cuando necesito a alguien así, está en la habitación de al lado.”

“Así que le dije: ‘Cariño, ven aquí, necesito que hagas algo por mí’. Y normalmente, si le doy una copa de vino, acepta.”

&list=RDc0KhmJwJzDc&start_radio=1 &list=RDc0KhmJwJzDc&start_radio=1

Wilson también habla sobre su decisión de llevar The Overview al escenario, los retos de ofrecer una experiencia distinta en una era saturada de conciertos, y la importancia de mantener la curiosidad creativa más allá de los géneros. Su visión de la música en vivo, como la música de estudio, parece única en un tiempo en el que nos abruma la cantidad de conciertos.

Sopitas.com: Ahí está, tu colaboradora más cercana. Steven, describiste The Overview como un “cine para los oídos”, y en otros discos has hecho muy pocas presentaciones en vivo. ¿Qué te motivó a llevar The Overview al escenario otra vez? Sabemos que sueles dejar al público maravillado, pero ¿cómo describirías la experiencia que veremos en México este octubre?

Steven Wilson: “He hecho todo lo posible con este álbum, en parte porque necesito un desafío. Cada vez que hago una gira, busco hacer algo distinto. Y hoy en día —sobre todo después del COVID— hay tantísimas bandas de gira, cientos de conciertos cada noche. En ciudades como Londres hay cientos de opciones, sin contar teatro, danza o cine.”

“Entonces, el reto fue: ¿Cómo redefinir la idea de un concierto de rock, de rock progresivo o conceptual? ¿Cómo darle al público una experiencia que no haya vivido antes? Mucho de eso tiene que ver con los visuales. Por ejemplo, The Overview, que ocupa la primera mitad del show, se interpreta acompañado de una película. A veces la atención está completamente en el filme, mientras la banda toca casi en penumbra, y eso tiene un efecto muy poderoso y mágico.”

“Incluso la forma en que se dispone la banda en el escenario, cómo interactuamos entre nosotros y con el público, todo busca desafiar las normas del concierto de rock. Porque en este punto de la historia, con tanta oferta, tienes que destacar lo que te hace diferente. Claro, debe funcionar y debe seguir siendo mágico, pero The Overview ha sido mi manera de elevar el estándar, de hacer algo que haga que la gente salga diciendo: ‘Nunca había visto algo así’.”

“Y parece que ha funcionado: en Europa hubo gente que regresó dos, tres o incluso cuatro veces a ver el show, porque no podían creer lo que habían visto la primera vez. Y eso —perdón por el juego de palabras— es música para mis oídos.”

The Overview tiene varias colaboraciones especiales

Sopitas.com: Es genial. Leí que Andy Partridge colaboró contigo escribiendo la letra de “Objects outlive us”, que además es un título enorme. Me intrigó cómo contrastas la experiencia humana cotidiana con los grandes fenómenos cósmicos. ¿Cómo surgió esa idea y cómo decidiste expresarla al público?

Steven Wilson: “El álbum, al final, trata sobre la perspectiva. Recordarle a la gente —de una buena forma— cuán insignificantes somos. Vivimos en un planeta entre trillones de planetas que orbitan trillones de estrellas en el universo conocido. La Tierra tiene unos cuatro mil millones de años, y los humanos hemos existido apenas 300 mil, lo cual equivale a cinco minutos en esa escala.”

Sopitas.com: ¿Has visto el “Calendario Cósmico” de Carl Sagan?

Steven Wilson: “No, no lo he visto.”

Sopitas.com: Deberías buscarlo: Sagan comprime toda la historia del universo en un solo año, y la humanidad aparece en los últimos segundos del 31 de diciembre.

Steven Wilson: “¡Ah, sí! Conozco bien su trabajo. Es totalmente cierto.”

“Y aun así, los humanos actuamos como si fuéramos los guardianes del planeta, como si fuéramos responsables de él. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Así que el disco busca recordarnos esa irrelevancia cósmica —y lejos de ser algo deprimente, es liberador. Es como decir: ‘Disfruta el viaje’. El universo no se preocupa por ti, así que aprovecha este regalo que es la vida.”

“Esa es la esencia: contraponer la vida cotidiana, los dramas terrenales y las telenovelas de la Tierra con agujeros negros, estrellas que colapsan y fenómenos cósmicos que ocurren todo el tiempo en el universo.”

“Para expresar ese contraste recurrí a Andy Partridge, porque escribe mejor que casi nadie sobre la vida común y corriente. Tal vez solo Ray Davies, de The Kinks, podría compararse. Le dije a Andy: ‘Quiero contraponer lo humano con lo cósmico’, y lo entendió perfectamente. Hizo un trabajo fantástico.”

Sopitas.com: Brillante. Eso sería todo, Steven. Esperamos verte en octubre. Gracias por tu tiempo.

Steven Wilson: “Un placer. Encantado de hablar contigo otra vez, amigo. Gracias.”

Aún hay boletos para ver al mítico Steven Wilson con su disco más reciente en CDMX y Jalisco. Los pueden conseguir por acá.