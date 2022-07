Así fue como The Clash y Madonna contribuyeron a la creación de "Stupid Girl" de Garbage

Cuando hablamos de bandas que marcaron a una generación en la época de los 90, sin duda tenemos que mencionar a Garbage, la agrupación comandada por Shirley Manson que se convirtió en una de las bandas más influyentes de los 90 dentro del post-grunge y el rock alternativo.

A lo largo de su carrera la banda ha tenido muchos éxitos, sin embargo, pocos se han igualado al de “Stupid Girl”, una canción que Shirley y compañía lanzaron en 1996 como uno de los sencillos promocionales de su disco debut, Garbage (1995), y el cual logró que la banda estadounidense ganara popularidad en varias partes del mundo.

Foto: YouTube

Hace 28 años “Stupid Girl” puso a Garbage en el mapa de la industria musical de los años 90

En el éxito detrás de “Stupid Girls” influyeron varios factores: primero que nada, el videoclip dirigido por el director Samuel Bayer (quien ha trabajado con The Strokes, Nirvana y Green Day), quien utilizó como referencia la película ‘Seven’ (1995) del director David Fincher.

Después, por la influencia que Garbage obtuvo de The Clash al samplear la canción “Train In Vain”, en donde Mick Jones (fundador de dicha agrupación) hablaba de los viajes que hacía para ver a su entonces novia, Viv Albertine, y los sentimientos que tenía al regresar y pensar que el recorrido no valía la pena.

Fue creada por los productores de la banda y Shirley Manson llegó a perfeccionarla

“Stupid Girl” fue un demo que Garbage creó en 1994, durante los constantes ensayos que Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson ​tenían antes de la llegada de Shirley Manson, quien fue realmente quien perfeccionó y el empoderamiento a la letra canción una vez que se convirtió en la vocalista de la banda.

En un principio se dijo que la letra de la rola era un himno a todas las mujeres que saben su valor y no se conforman con menos de lo que merecen. Aunque en realidad, la canción estaba dirigida a todos los géneros y se trataba de una versión de la banda a la también conocida “Express Yourself” de Madonna.

Pero “Stupid Girls” no habla de nadie en específico

“Es sobre un millón de niñas y niños que todos conocemos. Es decir, podría llamarse fácilmente ‘Stupid Boy'”. Sólo es una canción sobre reprochar a mucha gente que conocemos”, dijo Shirley Manson en una entrevista que en ese año le dio a la revista Raw.

Años más tarde, en el 2002, Butch Vig volvió a confirmar que ‘Stupid Girl’ no habla de alguien en específico y en realidad es una llamada de atención para la gente: “Podría tratarse de una ex-novia. Podría tratarse de una diva del rock que todos conocemos, podría tratarse de tu hermana”, indicó el productor.

Lo único que es cierto es que esta canción la hemos escuchado en películas y series de televisión desde hace 28 años, donde Garbage hacen una crítica a alguien que bien podría ser uno de nosotros si nos encontráramos frente al espejo, el cual podría mostrarnos la vida vacía y sin sentido en la que estamos sin darnos cuenta….