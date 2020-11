¡System of a Down está de regreso con 2 canciones después de 15 años!

Este 2020 ha sido, por decir menos, un año atípico. Y no sólo por la contingencia sanitaria, sino por todos los eventos que han surgido, algunos directamente relacionados con la pandemia, y otros que simplemente revelan algunos de los defectos de la humanidad. En ambas, el mundo artístico y musical ha salido para conversar de estos y temas y crear consciencia.

Y tal es el caso de System of a Down, quienes están de regreso después de 15 años de ausencia para hablar sobre un conflicto que se llevó los titulares un par de días, para después ser otro tema más de conversación en el mundo: la guerra entre Armenia y Azerbaiján.

System of a Down a favor de Armenia

La banda liderada por Serj Tankian, decidió lanzar dos canciones nuevas para crear consciencia sobre las implicaciones de la guerra que se desató entre Azerbaiján y Armenia, esta última de donde todos los miembros de System of a Down tienen ascendencia. “Una grave y seria guerra ha iniciado en nuestras patrias cultuales“, dijeron en un comunicado.

La postura política de la banda es muy clara: “Todos los miembros de System of a Down sabemos que esta es una guerra existencial contra nuestro pueblo, por lo que es muy personal. Lo que necesitamos es que el mundo deje de lado la política y apoye a Armenia al sancionar a Turquía y Azerbaiján, así como reconocer la República de Artsaj“.

Nota: Artsaj es una región mundialmente conocida como Nagorno-Karabakh, un conflicto que se encuentra en disputa entre ambas naciones, pero que cuenta con una mayoría étnica proveniente de Armenia.

Las dos canciones que llevan por título “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”, fueron escritos y producidos por Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, y tienen el objetivo de recaudar fondos que irán directamente a Armenia Fund. La descarga de las canciones a través del Bandcamp de System of a Down, el cual te dejamos AQUÍ, son las que generarán esos ingresos.

Acá les dejamos “Protect The Land”, la cual llega con un video donde se ven los rostros de System of a Down con la bandera de Armenia, y a esto le acompañan imágenes de familias, paisajes, manifestaciones y soldados armenios.

¿La banda está de regreso?

La segunda rola, “Genocidal Humanoidz”, apunta a los comentarios de la banda de que el régimen de Azerbaiján, apoyado por Turquía, “cometen genocidio y actos e impunidad” que no reciben la atención necesaria porque el mundo está distraído con la pandemia, las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los movimientos civiles en varios países.

Ahora bien. Estos lanzamientos han sido una verdadera sorpresa para todos. Las reacciones de algunos usuarios van más por el hecho de cómo lograron mantenerlo en secreto sin que nadie sospechara que la banda se reunía. Otros han apuntado a que de verdad es un tema grave para que System of a Down decida regresar después de 15 años.

El 2006 fue el último año de SOAD cuando recibieron un Grammy (llevaban cuatro nominaciones) y lanzaron su quinto y último disco de estudio. Toda la comunicación de la banda ha sido dirigida a la guerra que describimos, y las últimas apariciones de Tankian han sido para hablar de este conflicto geopolítico.

De este modo, no han anunciado un regreso de manera formal más allá de estas dos canciones que como les comentamos, son para recaudar fondos para ayuda humanitaria. Así que hemos de esperar a que salgan noticias. Mientras, les dejamos “Genocidal Humanoidz”: