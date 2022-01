Recordemos la vez que Tame Impala invitó a A$AP Rocky para echarse un palomazo

A lo largo de la historia, el rock, los estilos musicales alternativos y el rap han hecho buena mancuerna. Ejemplos hay varios y quizá uno de los más recientes es Kevin Parker, el vocalista de Tame Impala, quien de unos años para acá se ha convertido en un hombre de confianza de la escena del hip-hop estadounidense. Varios raperos han solicitado al australiano para trabajar y en ese sentido, uno de los más recordados es A$AP Rocky.

Este combo se conoce de cerca y se nota que hay buena relación en lo que respecta a aspectos creativos. Tanto a Kevin como a A$AP, los unen un par de canciones, una que otra coincidencia en festivales y bueno, para cimentar su relación colaborativa, incluso se han subido a la misma tarima para tocar juntos.

En está ocasión, recordaremos aquella vez que el rapero intérprete de “Fashion Killa” y el oriundo de Perth, compartieron escenarios allá por 2019. Tremenda colaboración, sin duda.

A$AP Rocky y Tame Impala sobre el escenario

No es un secreto que Kevin Parker ha hecho una interesante carrera como productor y compositor más allá de Tame Impala. Lejos de su característico sello psicodélico, el australiano tiene en su currículo una serie de colaboraciones envidiables que van desde Lady Gaga, Mark Ronson y The Weekend, hasta pesos pesados del rap como Kanye West, Travis Scott y A$AP Rocky.

Sin embargo, poco son los artistas con los que Parker ha colaborado en un escenario. Por ahí, figuran el propio Ronson (con quien incluso vino a México) y Travis Scott (en una presentación de Saturday Night Live)… pero en el panorama festivalero internacional, quizá la colaboración más significativa de Kevin es con el ya mencionado ASAP por partida doble.

Corría el 2019 y antes de que llegará el pandémico momento que todos conocemos, los festivales seguía su marcha alrededor del mundo. Uno de los más impresionantes del año por el cartel fue Coachella, que tenía precisamente a Tame Impala como headliners para el mes de abril. Y el plan, seguro, era armar un setlist como el que normalmente acostumbran, con una puesta sonora y visual impactante.

La gran sorpresa de aquella presentación no solo fueron canciones como “Borderline” que adelantaban el nuevo material que se aproximaba (The Slow Rush); fue la aparición en el escenario de A$AP Rocky. Luego de tocar “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, el ASAP subió a la tarima junto a Kevin y compañía, y tocaron la rola “Sundress” que el rapero lanzó un año antes, además de “L$D”.

Inesperada y llamativa presentación, desde luego. Unos meses después, en Holanda durante el mes de agosto de ese mismo 2019, Tame Impala y Rocky se volvieron a encontrar en el Lowlands Festival de Países Bajos, donde se repitió la dosis de Coachella con las mismas rolas.

“Sundress”, la rola que unió al rapero y a Tame Impala

Si son fans de A$AP Rocky, sabrán el rotundo éxito que significó la rola “Sundress” cuando se lanzó a finales del 2018. El rapero venía de un buen recibimiento con el disco Testing y para cerrar aquel año de gran manera, decidió lanzar ese sencillo para reventar aúnmás las listas. Desde luego, lo logró y bueno, como dijimos, a raíz de ello pudimos ver a A$AP junto a Tame Impala en diversos festivales.

Es justo decir que esta canción es la que unió al rapero con Kevin Parker, en primera instancia, porque “Sundress” utiliza un sampleo de “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, la canción que la banda australiana lanzó en 2010 como parte del exitoso Innerspeaker. Sin embargo, la historia detrás es un poco más curiosa.

Tal como contó Kevin Parker a Stereogum en una entrevista del 2020, el primer acercamiento entre ambos se dio en 2012 pues A$AP Rocky utilizaba el video de “Why Won’t You Make Up your Mind?” para los clips de sus giras. Parker menciona que consideró muy cool que un rapero estadounidense de esa talla utilizara su canción para algo así. Pero ahí no terminaría su acercamiento.

Por ahí del 2018, se reunieron y A$AP le mostró a Kevin algunos demos de lo que estaba trabajando. Ahí, figuraba “Sundress” con el sampleo que ya les mencionamos. Y bueno, según esto, la sesión de estudio se armó ente ambos para trabajar más a detalle el sencillo. “Hay algunos fragmentos encima que toqué, lo cual fue divertido porque no había tocado una grabación de esa canción desde Innerspeaker, que fue como en 2010. Así que sí, allí estaba yo en el estudio con Rocky, tocando mi propia canción por primera vez [en mucho tiempo]”, dijo Parker a Stereogum. Curiosa historia de esta icónica colaboración, ¿verdad?