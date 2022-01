Más allá del rap: 8 películas y documentales en los que ha aparecido A$AP Rocky

Dentro de la industria musical, hay muchísimos casos de artistas cuyo talento va más allá de los escenarios y los estudios de grabación. Tal es el caso de A$AP Rocky, uno de los raperos más importantes de la actualidad que no solo ha demostrado ser un rifado en las rimas, también en la pantalla grande. Y aunque no lo crean, ha tenido varias participaciones destacadas en películas y documentales impresionantes, que nos dejan muy claro que tirar barras no es su único fuerte.

Desde cintas en las que se interpreta a sí mismo hasta otras en las que tiene otra clase de personajes –un tanto complejos y divertidos–, el chiste es que A$AP es más que las canciones que ha publicado, los discos que ha vendido y todos los conciertos que ha agotado en gran parte del mundo. Es por eso que en esta ocasión repasaremos algunas de sus participaciones en la industria cinematográfica, así que abróchense los cinturones y armen un maratón con sus películas.

Repasemos algunas de las participaciones de A$AP Rocky en películas y documentales

Dope

En 2015, A$AP Rocky hizo su debut en la pantalla grande en Dope, una película dirigida por Rick Famuyiwa que contó la participación especial de Forest Whitaker, Tony Revolori, Zöe Kravitz y la aparición de otros raperos como Tyga y Vince Staples. En esta cinta, Rocky interpretó a Dom, un traficante de drogas que sonsaca al protagonista para vender sustancias y para no hacerles el cuento más largo, lo mete en un montón de problemas.

Jeremy Scott: The People’s Designer

Ese mismo año, A$AP Rocky también participó en Jeremy Scott: The People’s Designer, un documental enfocado en la vida del diseñador de estadounidense Jeremy Scott y su ascenso en la industria de la moda. Además de A$AP –-quien aparece como sí mismo–, también hay participaciones especiales de figuras como Lady Gaga,, Jared Leto, Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, Rita Ora y hasta Paris Hilton.

Zoolander 2

Quizá una de las mejores participaciones de A$AP Rocky en el cine fue la que hizo en una película bastante esperada: Zoolander 2. En 2016 y luego de 15 años, Ben Stiller, Owen Wilson y Will Ferrell volvieron para interpretar a sus respectivos personajes, aunque también hubo un montón de cameos de celebridades, figuras importantes de la moda y por supuesto, varios músicos. Entre ellos estuvo A$AP, quien además aportó con la rola “Relax” que suena en los créditos.

Popstar: Never Stop Never Stopping

Para ese mismo año, el buen A$AP Rock volvió a los sets para aparecer en un falso documental llamado Popstar: Never Stop Never Stopping. Esta cinta contó con grandes nombres de la comedia estadounidense como Andy Samberg, Sarah Silverman, Maya Rudolph y hasta Joan Cusack. En la película, el rapero se interpreta a sí mismo, en medio de la historia de ascenso y cierta decadencia de un joven prodigio musical que forma un trío de pop bastante peculiar.

Monster

En 2017, A$AP Rocky nos mostró uno de los trabajos cinematográficos más interesantes de su carrera, Monster de Netflix. En esta película, además de compartir pantalla con actores de la talla de Jennifer Hudson, John David Washington, Jeffrey Wright y hasta el mismo NAS, Rocky interpreta a James King, un dealer que se ve involucrado en el caso de Steve Harmon, un estudiante de honor de diecisiete años cuyo mundo se derrumba cuando es acusado de asesinato y debe enfrentarse a un juicio turbulento.

Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics

Por supuesto que no todas las apariciones en la pantalla de A$AP Rocky son tan densas como la anterior. En 2020 llegó a Netflix un documental titulado Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics en el que básicamente varias celebridades nos cuentan distintas anécdotas sobre su experiencia usando drogas alucinógenas. Además del rapero, también aparecen nombres como Sting, Carrie Fisher, Anthony Bourdain, Sarah Silverman, Ben Stiller, Deepak Chopra, Ad-Rock de los Beastie Boys y más.

A Man Named Scott

En la recta final, tenemos uno de los documentales más recientes en el que podemos ver a A$AP Rocky, ni más ni menos que A Man Named Scott. Y no, no tiene nada qué ver con Travis Scott, en realidad esta cinta se centra en la vida y obra de Kid Cudi y para esta producción contó con la ayuda de grandes amigos y compañeros musicales como Kanye West, Pharrell Williams, Schoolboy Q, el propio A$AP y hasta actores como Timothée Chalamet, Shia LaBeouf, Jaden y Willow Smith.

Stockolm Syndrome

Por último pero no menos importante, tenemos el propio documental de A$AP Rocky, el cual lleva por nombre Stockolm Syndrome. El título hace referencia a ese suceso que tuvo que enfrentar en 2019, cuando se encontraba en Estocolmo y el rapero fue acusado de agresión por golpear a unos jóvenes. Esta cinta explora su vida y su carrera mientras lucha por su libertad tras ser detenido bajo circunstancias extrañas y encarcelado en condiciones inhumanas, un vistazo bastante crudo a lo que pasó Rocky.