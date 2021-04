¡Te regalamos boletos para ver a Tame Impala tocando completo el ‘Innerspeaker’!

A estas alturas de la pandemia, todos ya estamos acostumbrados a los shows en streaming. Desde que se cancelaron los festivales y conciertos en vivo, esta es la única forma que nos quedó para ver a nuestras bandas favoritas tocando esas rolas que tanto nos gustan. Sin embargo, hay quienes están aprovechando esta plataforma para hacer cosas aún más especiales para alegrarnos mientras todo vuelve a la normalidad, como el caso de Tame Impala.

El año pasado Innerspeaker, el primer álbum del proyecto de Kevin Parker, cumplió sus primeros diez años de vida. Además de ser su carta de presentación dentro de la industria musical, nos mostró ese sonido lleno de psicodelia moderna mezclada con rock, dream pop y más, que algunas otras bandas a nivel mundial adoptarían. Este disco les abrió camino para crear otros materiales importantes en su carrera como Lonersim, Currents y The Slow Rush.

Tame Impala tocará completito el ‘Innerspeaker’

Como recordarán, hace algunos días Tame Impala anunció con bombo y platillo un concierto en línea único para festejar el décimo aniversario de su debut. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues el próximo 21 de abril se aventarán un show en línea que jamás se volverá a repetir, pues en él se aventarán de principio a fin el disco con el que el mundo los conoció, desde “It’s Not Meant to Be” hasta “I Don’t Really Mind”.

Es por eso que si ustedes son fans from hell de este material discográfico y de esa etapa específica de Kevin Parker y compañía, no se pueden perder este livestream. Esta será una oportunidad de oro para escuchar esas rolas que casi nunca tocan en vivo y por qué no, cantar a todo pulmón canciones queridas como “Solitude Is Bliss”, “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, “Alter Ego”, “Expectation” y muchas otras más.

¡Tenemos boletos para este show!

Sabemos que en Sopitas.com tenemos un montón de seguidores de Tame Impala y que muchos tienen ganas de verlos (considerando que aún están pospuesto el show de la banda en el Foro Sol de la CDMX). Pero no se preocupen, que acá les regalaremos unos cuantos boletos para que vean a Kevin Parker tocando las primeras rolas que compuso, lo único que tendrán que hacer es entrarle a una sencilla dinámica, ¿están listos? Ahí les va:

1.- Sigue a Sopitas, SopitasFM y Virgin Music MX en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). No olvides usar el #TameImpalaXSopitas

2.- Después tendrás que resolver las siguientes preguntas:

¿Qué montañas aparecen en la portada del Innerspeaker de Tame Impala?

En el mini documental Innerspeaker Memories, ¿qué disco de DJ Shadow escucha Kevin Parker en su auto? ACÁ les dejamos una pista

les dejamos una pista En 2010, Innerspeaker ganó un premio ARIA por Mejor Arte de Portada, ¿cierto o falso?

3.- Por último, escribe todas tus respuestas en el siguiente ENLACE junto a tu nombre y correo electrónico

Y listo, eso es todo lo que deberás hacer para ganar un boleto para el concierto virtual de Tame Impala este 21 de abril. Recuerda llenar muy bien todos los campos antes de enviar tus datos, y no nos queda más que desearles mucha suerte a [email protected] [email protected] participantes!

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram, así como a

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de un boleto sencillo para el show.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza a las 6 p.m. del 14 de abril y termina el 15 de abril por la tarde

– Los ganadores serán notificados la noche del 15 de abril

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.