Lo que necesitas saber: 'Game of Thrones' fue una serie que impactó a millones de personas en todo el mundo. Incluso a Taylor Swift, quien se basó en esta historia y sus personajes para escribir canciones.

Por más que todavía exista el debate sobre el final, no podemos negar que Game of Thrones es una de las series más rifadas y adictivas de los últimos tiempos. Y es que no se hagan, mientras estaba al aire cada temporada, apartábamos los domingos única y exclusivamente para ver los nuevos episodios. Sin embargo, las celebridades también se clavaron con la producción de HBO, entre ellas Taylor Swift.

La propia artista ha hablado abiertamente sobre su pasión por esta historia fantástica creada por George R. R. Martin. Pero más allá de simplemente comprarse la merch del programa y los libros o , Taylor decidió llevar su fanatismo al siguiente nivel, pues confesó que algunas de sus rolas están inspiradas en los personajes de la serie.

‘Game of Thrones’ fue una serie con la que todos nos clavamos, incluso Taylor Swift/Foto: Getty Images

Taylor Swift se inspiró en ‘Game of Thrones’ para componer algunas rolas

En entrevista para Entertainment Weekly, Taylor Swift mencionó que durante la época de Reputation, estaba muy clavada viendo Game of Thrones e inevitablemente, la historia la influenció para componer canciones. Según la cantante, este disco terminó convirtiéndose en una especie de álbum doble, pues por un lado nos presenta rolas escritas sobre venganza, pero del otro nos muestra temas que explorar el amor y “encontrar algo sagrado a través de gritos de batalla”… ¿les suena familiar?

Y aunque Taylor dejó claro que las canciones de su sexto álbum de estudio se basaron en parte en lo que estaba pasando en ese momento de su vida, decidió pasarlas “a través del filtro de ‘Game of Thrones'”. Pero aunque ustedes no lo crean, un par de las rolas de este material discográfico tienen como protagonistas a varios de los personajes que tanto queremos del universo de Canción de Hielo y Fuego.

Algunas de las rolas del ‘Reputation’ de Taylor Swift están basadas de ‘Game of Thrones’/Foto: Getty Images

Para que se den una idea de cómo está la cosa, Taylor Swift confesó que “Look What You Made Me Do” se basa literalmente en la famosa lista de asesinatos de Arya Stark. Pero no solo eso, también reveló que “King of My Heart” está fuertemente influenciada por la relación de Khal Drogo y Daenerys Targaryen. Incluso, la artista dice que quería que algunas partes de batería sonaran como tambores Dothraki… cómo la ven.

Y es que Taylor de plano se clavó con el mundo de Game of Thrones que, escribió algunas frases basadas en las tramas de la séptima temporada de la serie, tan solo unos meses después de que terminara esta serie de episodios. Esto fue lo que mencionó la artista en su momento:

“‘I Did Something Bad’ la escribí después de que Arya y Sansa conspiraran para matar a ‘Meñique’. Eso y “Look What You Made Me Do”, que también tiene vibras muy de Cersei, de Daenerys también”.

La serie inspiró a Taylor a mejorar su forma de escritura

Además de inspirarla a componer canciones, Taylor Swift aceptó que Game of Thrones la ayudó a evolucionar como artista, tanto así que si no hubiera sido por la serie y la manera casi impecable que tenían de crear guiones, probablemente no hubiera mejorado su manera de contar historias y construir personajes… así como lo leyeron.

“Toda mi perspectiva sobre la narración ha sido moldeada por [la serie]: la capacidad de presagiar historias, de elaborar meticulosamente líneas argumentales crípticas. Así que encontré maneras de ser más críptica con la información y aun así poder compartir mensajes con los fans. Aspiro a ser una millonésima parte de lo que han sido los creadores de ‘Game of Thrones'”.

Para terminar, Taylor reveló que lo que más le gustaba de la serie era la forma en que construían a los personajes: “Te identificas con diferentes personajes varias veces en un episodio. Pasas de odiar a alguien a amar a alguien. Ves a alguien como alguien frío y luego ves las razones detrás de por qué hace lo que hace. Me siento muy afortunado de existir en la época de ‘Game of Thrones'”.

¿Qué tal? ¿Sabían que Taylor Swift era fan from hell de Game of Thrones y que su pasión por la producción de HBO la llevó hasta su música? No cabe duda que las celebridades, así como las ven, también tienen su lado nerd.

