Lo que necesitas saber: U2 describe este nuevo EP como "un conjunto de canciones mucho más reflexivas que surgen de un espacio más personal e íntimo al que algunos recurren en estos tiempos, explorando temas como la amistad, la pérdida, la esperanza y, en última instancia, la renovación".

A unas cuantas semanas de lanzar Days of Ash, U2 presenta Easter Lily. El primero, una respuesta a los días oscuros que está viviendo el mundo, este segundo, un conjunto de canciones en las que la banda liderada por Bono mira hacia su propia vida como fuente de inspiración.

“Con Easter Lily terminamos haciéndonos preguntas muy personales”, asegura Bono en el mensaje con el que presenta este nuevo EP cuyo título tiene que ver con la Pascua (se lanza en Viernes Santo como símbolo de renacimiento y renovación)… pero también con el disco Easter de Patti Smith. “El título es un guiño a ella”, dice Bono, aceptando que el álbum de la reina del punk le dio esperanza en su juventud.

“¿Están nuestras relaciones a la altura de estos tiempos difíciles? ¿Cuánto luchas por la amistad? ¿Puede nuestra fe sobrevivir a la distorsión del significado que esos algoritmos tanto les gusta premiar? ¿Es toda la religión una basura que sigue destrozándonos…? ¿O hay respuestas que encontrar en sus grietas? ¿Hay ceremonias, rituales, danzas que nos estamos perdiendo en nuestras vidas?”, se preguntaron los miembros de U2 para este nuevo EP. Estas son sus respuestas.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook oficial de la banda.

“Song for Hal”

Una canción dedicada al fallecido amigo de la banda, el productor Hal Willmer. Bastante querido: recordemos que Bono y The Edge lo homenajearon en el evento “I’ll Be Seeing You:A Celebration of Hal Willmer”. Y, por tratarse de él, (muerto, al parecer, por COVID-19 en 2020), se entiende como un lamento para quienes perdieron a alguien en circunstancias similares. Una canción que inicia con aires del U2 de finales de los 80… sí, por “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” del Joshua Tree. Fuerte sonido al Television del Adventure.

“In a Life”

Otra canción que arranca con recuerdos del U2 de hace algunas décadas. Otra canción de Bono y compañía que habla sobre la amistad y fuerte recuerdo de alguien que está en todo, porque en todo ayudó para ser quienes somos. “Te encontraré en el aire / te encontraré cuando no estés ahí / en lista de compras de todo lo que olvidaste (…) En una vida / vemos un destello de alguien más / En tus ojos / visualicé mi propio reflejo”.

“Scars”

The Edge se lució en este EP para sacar el sonido que hace mucho no se le escuchaba a U2. Desde el nombre se entiende como una canción sobre la aceptación de las heridas que deja la vida: “No cubras tus heridas”, pide Bono en una letra que también tiene aires políticos: la comunidad para hacer frente a las vergonzosas leyes de un gobierno de mentiras.

“Resurrection Song”

¿Una rola en la que se ve que U2 a influido en el sonido de la banda liderada por Chris Martin?, ¿o en la que U2 quiere mostrar un sonido actual? Ya ni se sabe. Pero bueno, en esta canción la banda le hace fuerte guiño a la temporada en la que se lanza el EP. Quizás el punto más bajo del EP de seis canciones… o el que más le prenda a los fans del Colplay de los últimos años. Cada quien.

Easter Parade

Nada que ver con la película que, en 1948, estelarizaron Judy Garland y Fred Astaire, más bien con el sentimiento de renovación de la temporada de Pascua. “En un día como este / algo en mi murió / pero ya no tenía miedo”, casi se reza en una más de las canciones de este EP que inicia con fade in y en la que la voz de Bono sobresale encima de una música casi celestial. Con un emocionante final, lo que sea de cada quien (como dirían los “chavos”, fans de toda la vida de esta banda irlandesa).

“COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?”)

Pero si creíamos que Bono y compañía se nos estaban poniendo muy devotos, pues no tanto: ¿De verdad bendeciremos al Señor todo el tiempo?, se pregunta la banda en esta canción que más que cantarse es platicada. Spoken Word que tan de moda se ha puesto. Preguntas para Él y para uno mismo este track final de Easter Lily que termina dejando una dura incertidumbre. Canción de nuestros tiempos.