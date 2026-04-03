Lo que necesitas saber: Aunque existen diversos factores del porque algunas personas incluso son "adictas" a los videojuegos que resultan muy difíciles, sin duda el principal es la sensación de logro.

Seguramente has probado algún videojuego que te resultó difícil e incluso sufriste al intentar ganar, pero que por alguna extraña razón decidiste seguir jugando hasta lograrlo.

Bueno, pues resulta que esto es más común de lo que uno creería y el motivo es más interesante de lo que puede parecer.

Foto: lalesh aldarwish-Pexels.

¿Hay alguna razón por la cual nos gustan los videojuegos con gran dificultad?

Aunque existen diversos factores del porqué algunas personas incluso son “adictas” a los videojuegos que resultan muy difíciles, sin duda el principal es la sensación de logro.

Y no, no es porque a la gente le guste sufrir, sino por lo que ocurre cuando logramos derrotar a un jefe, pasar un obstáculo o simplemente terminar un juego después de muchas horas de haberlo intentado.

Títulos como Elden Ring, Dark Souls o Hollow Knight logran esta satisfacción en los jugadores, pues más que solo diversión, representan un desafío que estimula la mente y la memoria.

“Los videojuegos no solo modifican el cerebro, sino que además nos permiten desenvolvernos en otras áreas que son esenciales para nuestro desarrollo personal“, según Federico Bermúdez Rattoni, experto en plasticidad neuronal y en neurobiología del aprendizaje y la memoria.

La pantalla grande adaptará el famoso videojuego ‘Elden Ring’ // X:@ELDENRING

Lo que hay más allá de la dificultad

Eso sí, por mucho que a los jugadores les encanten los desafíos y la sensación que uno obtiene, la sensación de logros, otro de los factores que influye en la popularidad de estos juegos sin duda es lo que hay detrás de cada título.

Y es que, debido a la dificultad que representan, muchas ocasiones el mismo juego obliga a las personas a detenerse, pensar una solución y hasta descubrir misiones y tesoros ocultos.

Foto: Anton Porsche-Pexels.

Este tipo de estructura en los videojuegos los convierte en una experiencia inmersiva donde, a pesar de la dificultad, el jugador se siente realizado con cada objetivo conseguido. En fin, ¿cuáles videojuegos con gran dificultad has pasado?