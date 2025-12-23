Lo que necesitas saber:

El año pasado, Taylor donó a la misma organización 5 millones de dólares... para ayudar a las personas afectadas por huracanes.

Taylor Swift es la mujer del año y no lo decimos a la ligera. Se reveló que la cantante donó un millón de dólares a una red de bancos de alimentos que combaten el hambre en Estados Unidos ¿Hay algo que no haga bien?

Taylor Swift recupera los derechos de sus 6 primeros discos
Fotografía @taylorswift13

Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos

Taylor Swift acaba de adelantar la Navidad para miles de personas en Estados Unidos. Resulta que donó un millón de dólares a Feeding America, una red de 200 bancos de alimentos que combaten el hambre.

“Cuando nos unimos a las personas que enfrentan el hambre, podemos asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en adelante”, se lee en el post compartido en redes sociales de la organización.

Esta no es la primera donación que Swift realiza a favor de las personas. Tan solo en octubre de 2024 decidió donar 5 millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por los huracanes Helene y Milton.

Taylor Swift durante el Eras Tour
Taylor Swift durante el Eras Tour / Fotografía @taylorswift13

Millones de dólares en bonos

Hace tan solo unos días Taylor Swift sorprendió a todo el mundo al revelar que repartió entre sus trabajadores que participaron en la producción del Eras Tour, aproximadamente 197 millones de dólares… en puros bonos.

Sin duda, tanto la donación de un millón de dólares como los bonos a sus trabajadores han demostrado cómo la cantante  no solo es un fenómeno mundial en la industria musical, sino en todos los sentidos.

¿La jefa del año?: Taylor Swift repartió 197 millones de dólares en bonos para sus empleados

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

canciones de Navidad tristes

10 canciones de Navidad melancólicas por si andas modo Grinch
discos 2026

Los 15 discos más esperados del 2026 (al momento)
fiesta-gratis-ano-nuevo-cdmx-gobierno-mgmt-kavinsky-jehnny-beth-reforma-angel

MGMT, Kavinsky, Jehnny Beth y más en la fiesta gratis de Año Nuevo en Reforma
muere-cantante-chris-rea-interprete-clasico-navideno-driving-home-for-christmas

Muere el cantante Chris Rea, intérprete del clásico navideño ‘Driving Home For Christmas’

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook