Lo que necesitas saber: El año pasado, Taylor donó a la misma organización 5 millones de dólares... para ayudar a las personas afectadas por huracanes.

Taylor Swift es la mujer del año y no lo decimos a la ligera. Se reveló que la cantante donó un millón de dólares a una red de bancos de alimentos que combaten el hambre en Estados Unidos ¿Hay algo que no haga bien?

Fotografía @taylorswift13

Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos

Taylor Swift acaba de adelantar la Navidad para miles de personas en Estados Unidos. Resulta que donó un millón de dólares a Feeding America, una red de 200 bancos de alimentos que combaten el hambre.

“Cuando nos unimos a las personas que enfrentan el hambre, podemos asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en adelante”, se lee en el post compartido en redes sociales de la organización.

Esta no es la primera donación que Swift realiza a favor de las personas. Tan solo en octubre de 2024 decidió donar 5 millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por los huracanes Helene y Milton.

Taylor Swift durante el Eras Tour / Fotografía @taylorswift13

Millones de dólares en bonos

Hace tan solo unos días Taylor Swift sorprendió a todo el mundo al revelar que repartió entre sus trabajadores que participaron en la producción del Eras Tour, aproximadamente 197 millones de dólares… en puros bonos.

Sin duda, tanto la donación de un millón de dólares como los bonos a sus trabajadores han demostrado cómo la cantante no solo es un fenómeno mundial en la industria musical, sino en todos los sentidos.