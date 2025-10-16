Lo que necesitas saber: El óleo sobre lienzo muestra a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra de William Shakespeare, vestida de blanco y rodeada de nenúfares blancos.

Sin duda el fenómeno que provoca Taylor Swift nunca dejará de sorprender… y es que un museo alemán se ha visto inesperadamente invadido por fans de la cantante, porque una de sus pinturas es parecida a la escena inicial del video musical de ‘The Fate of Ophelia’.

Escena de videoclip de Taylor Swift // YouTube:@TaylorSwift

Suben visitas a museo por pintura parecida a un video de Taylor Swift

Tras el estreno de ‘The Fate of Ophelia’, fanáticos de todo el mundo de Taylor Swift se han dado cita en un museo alemán para poder admirar una pintura que tiene gran parecido a una escena del videoclip.

En el museo Wiesbaden State en Alemania, se encuentra una pintura de Friedrich Heyser que la cantante probablemente usó como inspiración y que al final recreó en su video.

El óleo sobre lienzo muestra a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra de William Shakespeare, vestida de blanco y rodeada de nenúfares blancos.

Friedrich Wilhelm Theodor Heyser – Ophelia // Imagen: Wikimedia

En la escena inicial de la exitosa canción, podemos ver esta misma imagen, pero con la gran diferencia de que Swift representa a Ofelia. Si por alguna razón aún no has visto el video musical, acá te lo dejamos:

No se sabe con certeza si la obra sirvió de inspiración…

No podemos negar el increíble parecido entre la obra de hace más de 100 años y la escena de Swift… pero según ABC, el museo no sabe con certeza si la obra sirvió como referencia o inspiración para la cantante.

Y aunque han intentado contactar a Taylor, no han tenido éxito. Eso sí, han hecho saber su emoción de este fenómeno, pues ha causado que decenas de personas los visiten.