¡Están increíbles! Te contamos cómo conseguir los nuevos tenis de Tame Impala

Para nadie es un secreto que la música y el streetwear se llevan muy bien. A lo largo de los años hemos visto a un montón de artistas colaborando con las marcas más importantes de tenis y otros que armaron sus propias colecciones. Ejemplos hay y muchos, pero ahora si nos quedamos con el ojo cuadrado ya que Tame Impala le entrará a esta tendencia con una línea que seguramente desearán tener los millones de fans que tienen en todo el mundo.

Como recordarán, luego de posponer la gira mundial que tenían planeadas para promocionar su más reciente material discográfico, The Slow Rush, este 2021, Kevin Parker y compañía retomaron las fechas que se quedaron pendientes cuando el coronavirus se convirtió en pandemia (entre ellas sus presentaciones en México). Sin embargo, esta no es la única sorpresa que la banda australiana trae para todos nosotros, porque trabajaron en algo muy especial.

Tame Impala lanza su propia colección de tenis

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Tame Impala confirmó el lanzamiento de su primera colección de tenis, Artificial Vibration. Se trata de una línea la cual crearon junto a una marca indonesia llamada Compass, en la que utilizaron sus modelos para representar gráficamente tres canciones de la agrupación. Cada par hace referencia a rolas que nos encantan como “The Less I Know The Better”, “Lost in Yesterday” y “Yes I’m Changing”.

En la publicación, la banda mencionó que esta colaboración representa su energía, sonido y alma. En cuanto a los diseños, declararon que extrajeron información de cada uno de estos temas para crear un espectro de patrones, colores y elementos visuales característicos de estas tres rolas. Por último pero no menos importante, también incluyeron frases de las canciones y al escanear un código QR, podrás descargar un archivo de sonido con estas melodías.

¿Y cómo le hago para conseguirlos o qué onda?

Ahora bien, si después de ver estas increíbles imágenes, tienen ganas de comprarse los tenis de Tame Impala, les contamos que deben ponerse las pilas porque son edición limitada y solo venderán unas cuantas piezas. La colección inspirada en Kevin Parker y compañía estará disponible este 29 de diciembre a través de la tienda en línea de la agrupación (POR ACÁ les dejamos el link) y llegarán a partir del 10 de enero de 2022, pero eso no es todo…

Resulta que a través de la página de la marca de streetwear, la banda transmitirá un mini concierto en streaming exclusivo para aquellos que compren alguno de los tenis el mismo 29 de diciembre (AQUÍ pueden entrar). Así que si ustedes son verdaderos fans de hueso colorado, les queda un guardadito del aguinaldo y además de comprarse un producto que seguramente nadie más tendrá, podrán ver a este grupazo desde la comodidad de sus hogares.