¡Trépenle al volumen! Grimes, Tears For Fears y Slash en los estrenos de la semana

Llegó el fin de semana y no hay mejor manera de pasarlo que no sea con algo de música nueva. A lo largo de los días previos, diversos artistas se destaparon con nuevas rolas y algunos más esperaron hasta este fin de semana para entregarnos algo de material.

Y pues bueno, por acá le traemos la recopilación algunos de los lanzamientos musicales para que vayan agregando lo que gusten y manden a sus playlists. En esta ocasión, The National, Grimes, Tears For Fears, Slash y más le entran a los estrenos de la semana.

The National comparte “Somebody Desperate”

Bueno, vamos a ser directos primero que nada: por ahora no estamos ante un posible nuevo disco de The National o algo por el estilo (que dicho sea de paso no estaría nada mal). Sin embargo, los miembros de la banda se unieron para lanzar esta canción llamada “Somebody Desperate”, que forma parte del soundtrack de la cinta Cyrano, protagonizada por Peter Dinklage.

Se trata de una pieza emotiva compuesta principalmente por secuencias de piano, al más puro estilo melancólico del grupo. Matt Berninger y su esposa Carin Besser se encargaron de desarrollar la lírica, mientras que los hermanos Bryce y Aaron Dessner -encargados de la banda sonora del largometraje- compusieron la música.

A lo largo del 2021, los miembros de The National han trabajado en proyectos individuales, siendo el más sonado el del propio Berninger con su participación en un disco tributo a The Velvet Underground (POR ACÁ su cover de “I’m Waiting For The Man”). Por ahora, habrá que esperar a ver si la agrupación radicada en Nueva York nos da noticias de un nuevo disco a dos años del último que sacaron.

Grimes regresa con la nueva “Player Of Games”

Apenas en 2020, Grimes lanzó el disco Miss Anthropocene… pero no ha esperado mucho para abrir una nueva etapa en su carrera musical. Para este fin de semana, la canadiense finalmente lanzó en plataformas digitales su canción “Player Of Games”, que seguro es uno de los primeros adelantos de lo que se especula será su próximo material discográfico.

La cantante también mencionó en redes sociales que “la era de BOOK 1 apenas comenzaba”. Desde luego, los fans ya especula en que este será el nombre del álbum que ella lanzará próximamente (aún sin fecha de estreno concreta).

Recordemos que apenas en septiembre, Grimes compartió un teaser de un tema llamado “Love” y además, lanzó otro track “A Drug From God” como parte del proyecto musical recién debutado NPC. ¿Será que el 2022 será el año para lanzar su nuevo disco?

Slash lanza un sencillo más de lo que será su nuevo disco

Y quien sí de plano llegará al 2022 con todo y nuevo disco, es Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators. La banda ya tiene en la mira una gira por Estados Unidos para comenzar la promoción del álbum simplemente titulado 4, que verá la luz el 11 de febrero.

El icónico guitarrista y la banda ya habían presentado el primer sencillo del material hace unas semanas con el tema “The River Is Rising” de corte más pesado. Ahora, para este fin de semana del 3 de diciembre, nos comparten una rola más cercana liviana y romántica con “Fill My World”, que les dejamos acá abajo.

La nueva entrega discográfica de Slash ft Myles Kennedy & The Conspirators será la primera placa de estudio que se lance bajo el sello discográfico Gibson Records, de la reconocida marca de guitarras.

Tears For Fears saca el tema “No Small Thing”

El año que viene seguro estará repleto de regresos en grande y uno de esos será el de Tears for Fears, quienes romperán una ausencia de más de 17 años sin un lanzamiento discográfico. El nuevo álbum se llamará The Tipping Point y acá tenemos un adelanto titulado “No Small Things”.

Pero este sencillo, contrario a lo que quizá esperaban los fans con una rola épica de pop-rock con vibra new wave/synthpop de la vieja escuela, se caracteriza más por su suave y emotiva composición acústica cercana al folk. Apunten el 25 de febrero pues esa será la fecha en que se lance el nuevo álbum de Tears For Fears. Mientras, acá les dejamos la rola recién compartida con todo y su video oficial.

Kim Gordon lanza “Grass Jeans”

La legendaria Kim Gordon se une a las protestas de diversos artistas luego de que la Suprema Corte de Texas bloqueara una ley sobre el aborto asistido médicamente, limitando así la decisión de las mujeres que buscaran dicho procedimiento.

La ex Sonic Youth compartió el tema “Grass Jeans”, con la que recaudará fondos a lo largo de este mes de diciembre para la Fund Texas Choice. Esta organización pagará el viaje de las tejanas a clínicas de aborto luego de que la determinación antes mencionada de las autoridades.

Tom Morello lanza nuevo álbum

A unos pocos meses de que lanzara el disco The Atlas Underground Fire, Tom Morello regresa con un nuevo material llamado The Atlas Underground Flood, que es básicamente la continuación de la entrega anterior.

El también guitarrista de Rage Against The Machine cierra así el 2021 con un material lleno de invitados de lujo como Kirk Hammett, Jim James de My Morning Jacket, Alex Lifeson de Rush y más. El disco ya está disponible en plataformas digitales y este viernes 3 de diciembre, Morello decidió lanzar aparte el audiovisual de “I Have Seen The Way”, con Hammet y Lifeson reventando el track con todo tipo de solos de guitarra, combinado con una base electrónica proporcionada por el DJ/productor Dr. Fresch.

Acá la rola y recuerden que ya pueden escuchar el disco en cualquier servicio de streaming de su preferencia.