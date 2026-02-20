Lo que necesitas saber:

El festival se realizará los días 16 y 17 de mayo y aquí te dejamos el lineup.

Hace unos meses, el genial Mika confirmó ––de imprevisto al parecer–– que vendría al Tecate Emblema 2026. Y agárrense porque luego de un buen raro de andar especulando, por fin se reveló el cartel del festival… y no se ve nada mal.

cartel tecate emblema 2026
Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook.

Este es el cartel del Tecate Emblema 2026

Una vez más, la curaduría del festival nos ofrece un panorama muy enfocado en actos pop latinos como Kenia Os, Jot Dog o Santos Bravos (checa una dinámica especial que tuvimos con ellos aquí)… ambién traerá a grandes exponentes internacionales como Louis Tomlinson, Jonas Brothers, Zara Larsson… y hasta Paris Hilton como invitada especial.

Pero también tiene sus otros lados. Desde lo más ‘alternativo’ con Bruses, Hercules & Love Affair, Nsqk y Orville Peck; si se trata de música urbana, vemos a Cazzu, Sech y Emjay

Échenle ojo al cartel del Tecate Emblema 2026 acá completito.

cartel tecate emblema 2026
Estr es el cartel oficial del Tecate Emblema 2026. Foto: cortesía OCESA.

Fecha y lugar del Tecate Emblema 2026

El Tecate Emblema 2026 se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo próximos. Y como ya es costumbre, el Autódromo Hermanos Rodríguez es el venue que alberga el evento…

Precios de los boletos

Y ahora que ya conoces el cartel del Tecate Emblema 2026, ¿qué onda con los precios de los boletos? Bueno, pues así está la onda con los diferentes tipos de tickets:

Abono general del Tecate Emblema 2026

  • $2335 pesos (Fase 1)
  • $2660 pesos (Fase 2)

Comfort Pass

  • $3945 pesos (Fase 1)
  • $4499 (Fase 2)

Banamex Plus

  • $5260 (Fase 1)
  • $5999 (Fase 2)

Aeroméxico Club Pass

  • $15,000 pesos (Fase 1)
  • $17,000 (Fase 2)

Ahí te dejamos el dato para que vayas armando el plan que quedan poquito menos de dos meses para que se arme el Tecate Emblema 2026.

