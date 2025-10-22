Latinoamérica ha tenido distintas eras doradas de agrupaciones juveniles: desde Timbiriche y OV7 en los 80 y 90, hasta RBD o CNCO en los 2000. Todas conectaron con su público a través de temas universales como el amor, la amistad y la juventud.

Santos Bravos se suma este 2025 a esa historia con una propuesta que busca proyectar el talento latino a nuevas audiencias. El pasado 21 de octubre, el grupo debutó oficialmente en el Auditorio Nacional ante más de 10,000 fans que siguieron el proyecto de HYBE LATIN AMERICA.

Santos Bravos. Cortesía: HYBE Latin America

Después de entrenar por meses, 5 aspirantes fueron elegidos de entre 17 participantes y 10 finalistas dentro de un creative boot camp que también se llevó a cabo en la Ciudad de México. Más que el debut de una banda, este proyecto marca el arranque de una nueva etapa para la forma en que se desarrollan grupos pop en la región.

¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos?

Santos Bravos está formado por cinco jóvenes de México, Brasil, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, reflejo de diversidad y enfoque global. Conócelos:

KAUÊ (Brasil, 19 años)

Con su carisma y presencia energética, Kauê se convirtió en uno de los nombres más comentados desde el inicio del proyecto. Se perfila a ser un all-rounder, es decir destacarse en canto, baile y performance.

Cortesía: HYBE LATIN AMERICA. Kauê de Santos Bravos.

ALEJANDRO (Perú, 19 años)

Alejandro destaca por su estilo personal y su confianza. Durante el proyecto ha recibido mucho apoyo de Latinoamérica y de su país de origen, pues pone en la mira a Perú dentro de este proyecto global.

Cortesía: HYBE LATIN AMERICA. Alejandro de Santos Bravos.

KENNETH (México, 16 años)

Siendo el miembro más joven del grupo, Kenneth ha mostrado una disciplina destacable. Su voz fresca y su actitud aplicada lo posicionan como una promesa dentro del grupo.

Cortesía: HYBE LATIN AMERICA. Kenneth de Santos Bravos.

DREW (EE. UU./México, 25 años)

Con la mayor experiencia del quinteto, Drew aporta versatilidad y madurez: cantante, bailarín y figura de soporte para el grupo, su perfil equilibra juventud y profesionalismo.

Cortesía: HYBE LATIN AMERICA. Drew de Santos Bravos.

GABI (Puerto Rico, 20 años)

Gabi aporta frescura y autenticidad al grupo con su versatilidad y su estilo particular en el escenario. Su energía cercana y carismática lo hacen el quinto miembro de Santos Bravos.

Cortesía: HYBE LATIN AMERICA. Gabi de Santos Bravos.

El proceso creativo detrás de la nueva boyband latinoamericana

Detrás de Santos Bravos está HYBE LATIN AMERICA, filial de la compañía surcoreana que representa artistas de talla global como BTS, ENHYPEN y su reciente lanzamiento desde EUA: KATSEYE, con el que Santos Bravos ha sido comparado por el estilo de formación y con miembros de otros países .

Pero ojo porque aunque comparte su enfoque en la formación artística, Santos Bravos no es un grupo de k-pop, ni busca replicar ese modelo.

HYBE Latin America. Foto: Fernanda Bravo

HYBE ha adaptado su sistema de desarrollo centrado en entrenamiento, desarrollo y acompañamiento artístico (T&D y A&R), al contexto latinoamericano, respetando las particularidades culturales de la región. Como explica Jessica Kwon, directora de T&D en HYBE Latin America:

“Nunca imponemos el sistema coreano en las regiones a las que nos expandimos”. “Por ejemplo, KATSEYE no es un grupo de k-pop. Tomamos los valores del sistema que ha construido HYBE y tratamos de mejorar la experiencia para los artistas y los fans dependiendo la región”.

Fans y comunidad: una parte activa del proceso

El proyecto también ha mostrado cómo la comunidad fan en Latinoamérica juega un papel clave en proyectos de este estilo. Desde campañas en redes sociales, murales, mensajes de apoyo e incluso fans del proyecto viajando de su país de origen para no perderse el debut de los chicos.

Los fans de Santos Bravos, (llamados a sí mismos como Bravitas/os) no solo acompañan al grupo, sino que también ayudan a darle identidad. Podemos ver cómo se replica la conexión que las boybands de antes tenían, pero ahora con herramientas digitales y la cultura del fandom que se ha desarrollado a partir de seguir a grupos de Corea del Sur.

Fotos: Todo en el verso, HYBE Latin America

Será interesante ver cómo se crean nuevas dinámicas alrededor del artista y el fan y cómo se vive el fanatismo al tener a un grupo desde su origen en Latinoamérica y no del otro lado del mundo.

“0%”: la primera canción de Santos Bravos

Durante su presentación en el Auditorio Nacional, el grupo estrenó “0%”, una canción con energía juvenil y mensaje positivo, lo que acompaña las intenciones del proyecto de generar un impacto positivo en la juventud con letras frescas y alejadas de narrativas alrededor de la violencia. El tema funciona como carta de presentación de su sonido y estilo, además de marcar el inicio de su trayectoria.

Su primera aparición será el 24 de octubre en los Billboard Latin Music Awards, en Miami, donde llevarán su propuesta a un escenario internacional.

Con una combinación de talento joven, formación profesional y una comunidad de fans cada vez más activa, Santos Bravos comienza su camino dentro del panorama del pop latino. Será interesante ver cómo evoluciona su sonido y qué papel jugará dentro de la nueva generación de artistas surgidos desde Latinoamérica.

¿Ya los conoces? ¿Qué opinas de este proyecto? Te leemos 🙂

