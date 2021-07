¡Rifados! Checa el par de divertidos covers que Tenacious D hizo a The Beatles

No cabe duda que Black y Kyle Gass siempre la rompen en grande cuando lanzan alguna rola o incluso, cuando se echan un buen cover. Y es que debemos decirlo: gracias a su carisma y buena onda, Tenacious D se ha convertido en un proyecto bastante querido por un montón de melómanos de todos lados.

Y ahora, pareja de músicos vuelve a cautivarnos con una entrega musical para disfrutar pues acaban de lanzar un par de covers de The Beatles. Las rolas que reversionaron a su peculiar estilo son “You Never Give Me Your Money” y “The End”, las cuales forman parte originalmente del icónico Abbey Road.

Tenacious D comparte un par de covers de The Beatles

Cuando Jack Black y Kyle Gass se ponen ingeniosos, no hay quien los detenga. No importa si es en una película o con alguna canción de rock, el dúo siempre se las ingenia para alegrarle el día a los fans con algún lanzamiento para alegrarle el día a sus fanáticos y a los amantes de la música en general.

Tan solo hace unas semanas, el buen Kyle le presentó al mundo una versión bastante curiosa de “I Wanna Be Sedated” de The Ramones para celebrar la vacunación en Estados Unidos (POR ACÁ la pueden checar porque está muy buena, la verdad) y en ese video, aparecía Jack. Pues bien, ahora el combo se une nuevamente para volver como Tenacious D y mostrarnos un par de covers de The Beatles.

Para arrancar con todo el mes de julio, este jueves el grupo compartió sus versiones de “You Never Give Me Your Money” y “The End” en un video bastante sencillo pero divertido. “Tenacious D está rindiendo homenaje a la mejor banda del mundo y no hablan de sí mismo… ¡Los Beatles! “, se lee en un comunicado compartido por la pareja de músicos (vía Consequence Of Sound).

Además, el par de covers a estas rolotas -originalmente incluidas en el mítico álbum Abbey Road de 1969- también se lanzarán en formato de vinilo edición limitada y todo el dinero que se recaude de las ventas será donado a la organización Doctors Without Borders.

Si quieres probar suerte a ver si agarras uno de los vinilos, acá en su sitio web puede pre ordenarlo. Cuesta 20 dólares (poco más de 400 pesos mexicanos al cambio actual) y se comenzará a enviar a finales de noviembre. Escucha los covers a continuación.