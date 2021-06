Desde hace unos meses, las vacunas se comenzaron a distribuir en diversos países y por fin, el mundo puede ver una ligera luz al final de este pandémico túnel. Y aunque el panorama ya no luce tan mal, eso no quiere decir que debemos aflojar esfuerzos en cuidarnos lo más que podamos. Por ahora, queda esperar el momento para que nos vacunen y eso lo sabe bien el buen Kyle Gass.

El músico, a quien varios conocen como uno de los miembros de Tenacious D, acaba de lanzar un cover muy curioso de la clásica rola de The Ramones, “I Wanna Be Sedated”. Sin embargo, esta versión la hizo con referencias a la vacunación contra Covid-19, además de que compartió un video muy cool con varios invitadazos de lujo.

Kyle Gass de Tenacious D se rifa una versión de “I Wanna Be Sedated” sobre las vacunas

Sí, este último año ha sido fatídico en muchos sentidos, pero como dicen por ahí: “no hay mal que dure 100 años”. Después de un 2020 donde la cuarentena se convirtió en la nueva realidad del mundo y con una pandemia que condicionó nuestro estilo de vida, las cosas poquito a poco parecen mejorar y ahora, la vacunación está a la orden del día.

Por eso es que Kyle Gass decidió celebrar reversionando una de las canciones más clásicas del punk rock y de The Ramones. Al ritmo de “I Wanna Be Sedated”, el guitarrista hizo una versión bastante cómica de dicha canción a la que llamó simplemente “Vaccinated”.

“24 horas a partir de ahora, me voy a vacunar. Esperé tanto que escribí esta canción, me voy a vacunar”, son los versos recompuestos con los que Kyle Gass nos deja ver su emoción por ser inmunizado contra el coronavirus. Y eso no es todo: en este genial y breve video, hay apariciones especiales de Jack Black (su compañero en Tenacious D), Amy Lee (Evanescence), el cantante Danko Jones y Steve Lukather de de Toto.

A continuación, te dejamos la divertida y alegre versión que Gass se aventó de la rola de The Ramones para que tú también, cuando te toque la vacune (o si ya te tocó), celebres con todo.