¡Tessa Ia estará presente en ‘Chingadazo de Mendoza’ de Vans Channel 66!

Bueno, por acá ya les platicamos qué es Channel 66 de Vans, pero si van llegando tarde al tren, ahí les va: con la intención y compromiso de seguir motivando el arte, la música y la cultura, la marca lanzó hace algunas semanas su propia plataforma de transmisión con una nueva oferta en entretenimiento, en donde hay sesiones musicales con tus bandas y artistas favoritos y talento emergente, talleres y programas conducidos por diversas personalidades –cof cof, hasta Flea de los RHCP estuvo presente–, etc.

Justamente, dentro de esta programación está ‘Chingadazo de Mendoza’, el cual es uno de los shows mensuales para la CDMX en Vans Channel 66. Este programa es conducido por Alejandro Mendoza de la banda de punk rock Chingadazo de Kung Fu y se transmite en viernes de 12pm a 2pm.

Y ojo por acá porque la invitada especial del siguiente programa de ‘Chingadazo de Mendoza’ será nada más y nada menos que la actriz y cantautora mexicana Tessa Ia. El show ocurre totalmente en vivo y no hay repeticiones. Entonces pónganse al tiro y no se lo vayan a perder.

Ahora, ¿qué hará Tessa Ia en este programa? Excelente pregunta. Lo que se busca en el show, es frenar ese bajón existencial a través de conversaciones profundas con talentos nacionales. ¿Sabías que Tessa Ia hizo circo? ¿Sabías que fue emo? En ‘Chingadazo de Mendoza’, Tessa Ia y Alejandro Mendoza conversarán entre pizzas y juegos de mesa sobre la búsqueda de identidad; desde el primer disco que compró hasta la experiencia personal como cantautora.

¿Cómo, cuándo, y dónde?

– Chingadazo de Mendoza

– Viernes 12 de marzo a las 12pm

– Por Vans Channel 66

Cabe mencionar que Channel 66 lleva a Vans “Off the Wall & On the Air” mediante una plataforma online de transmisión de audio y video en vivo que emitirá programas desde Nueva York, Chicago, Ciudad de México y Los Ángeles a audiencias de todo el mundo. Y sí, en su llegada a México está haciendo bastante ruido del bueno. Échenle un ojo. Va calado, va garantizado.

Ah, y por cierto… ¡ES GRATIS!