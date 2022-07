Ya nos encaminamos sobre la segunda mitad del año, pero los regresos y las sorpresas en el ámbito musical no paran. Ahora, son The 1975 quienes preparan una nueva era en su carrera, comenzando desde este preciso momento.

La banda británica nos comparte este jueves 7 de julio la rola “Part Of The Band”, el primer adelanto de lo que será su quinto disco de estudio que se lanzará en octubre próximo.

Matthew Healy de The 1975. Foto: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

The 1975 presenta la rola “Part Of The Band”

Ya se andaban tardando y ya queríamos verlos de vuelta a las andadas tras el largo periodo de pandemia que nos aventamos. A dos años de su disco Notes on a Conditional Form, The 1975 decidió no dejar pasar más tiempo para traernos nuevo material.

La banda comandada por Matthew Healy ya tiene la mira puesta en su próximo disco, el cual llevará por nombre Being Funny In A Foreign Language. Y anótenle en su agenda: este álbum verá la luz el 14 de octubre de este mismo año. Ahí les dejamos el dato.

Lo mejor del asunto es que ya tenemos una primera probadita de lo que escucharemos en ese material discográfico. Luego de echarnos dos que tres teasers en redes sociales, por fin llegó el sencillo “Part Of The Band” con todo y su video oficial que les dejamos acá abajito.

La banda vendrá al Corona Capital 2022

El regreso de The 1975 ya sonaba de hace rato y ahora, acá en México podremos disfrutar todavía más su vuelta. Healy y compañía forman parte de los headliners del Corona Capital 2022, esto junto a My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus, Yeah Yeah Yeahs, Foals, Liam Gallagher, Lil Nas X y más.

Así que no duden ni tantito que el grupo liderado por Matty, además de sus rolas más conocidas, también vendrán a tocar varios de los temas de su nuevo disco el domingo 20 de noviembre. Los fans de la banda la van a pasar en grande en estos meses, eh.

Foto: Corona Capital