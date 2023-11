Lo que necesitas saber: A más de una década del debut de The Black Keys en México, es momento de repasar aquel primer show que dieron en el Corona Capital 2012.

Si de algo podemos jactarnos es que nuestro país es de los pocos que siempre consideran las bandas y artistas internacionales. Y es que no es un secreto que los conciertos en México son muy especiales, pues la vibra que se siente en los shows es única. Sin embargo, hay quienes de plano se han resistido por mucho tiempo a venir de este lado del charco, como el caso de The Black Keys.

Desde hace algunos años, el dúo conformado por Dan Auerbach y Patrick Carney es uno de los proyectos más exitosos dentro del panorama rockero. A pesar de que a partir de sus primeros álbumes empezaron a ganarse fans mexas, tardaron un buen rato en visitarnos. Aunque eso sí, su debut en la CDMX fue simplemente espectacular.

Dan Auerbach y Patrick Carney/Foto: Getty Images

The Black Keys vino por primera vez a México con un discazo

En 2012, The Black Keys se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Para que se den una idea de lo que decimos, un año antes lanzaron uno de los álbumes más importantes de toda su discografía, El Camino. En este material y bajo la producción de Danger Mouse, el dúo se inspiró en un montón de géneros de los 50 y 70, como rock and roll, glam rock, rockabilly, surf rock e incluso soul.

No por nada, en los Grammy de 2013, Dan y Patrick se llevaron los reconocimientos a Mejor Álbum de Rock, mientras que “Lonely Boy” recibió los honores por Mejor Interpretación de Rock y Mejor Canción de Rock. Pero volviendo al 2012, la banda se embarcó en una gira mundial para presentar este álbum de estudio y sorpresivamente, decidieron incluir a nuestro país.

La primera presentación del dúo en nuestro país fue espectacular

La edición 2012 del Corona Capital nos dejó con el ojo cuadrado, pues en aquel año, armaron un lineup de verdadero ensueño (y quizá uno de los mejores de toda su historia). Para que chequen cómo estuvo la cosa, en un solo cartel lograron reunir a bandas y artistas del tamaño de New Order, Franz Ferdinand, Suede, The Hives y Florence + The Machine. Pero lo que nos sorprendió fue que incluyeron a ni más ni menos que The Black Keys.

Y la sorpresa no era para menos, pues se trataba de la primera vez del dúo en nuestro país. Además traían bajo el brazo El Camino, así que como se imaginarán, la emoción y expectativa por ver a este par en México estaban a tope. Afortunadamente, Dan Auerbach y Patrick Carney no decepcionaron, pues nos dieron una presentación que estamos seguros que muchos aún no superan.

The Black Keys visitó México por primera vez en el Corona Capital 2012 junto a este cartelazo/Foto: OCESA

Dan Auerbach y Patrick Carney se aventaron un set espectacular en el Corona Capital 2012

Después de tocar en Austin, Texas dos días antes y tras el show de My Morning Jacket, The Black Keys llegaron hicieron su debut en México subiéndose al escenario principal del Corona Capital 2012 para cerrar con broche de oro esa edición del festival. Y para ser honestos, es uno de los mejores shows que vimos en aquel año.

Ante un Corona Stage repleto, Dan y Patrick se rifaron con una presentación espectacular. La banda estadounidense se aventó un corto pero conciso recorrido por su carrera, tocando rolas de gran parte de sus discos, como Thickfreakness, Rubber Factory, Magic Potion, Attack and Release y Brothers. Aunque eso sí, la mayoría de su setlist se enfocó en echarse temazos de El Camino.

Para que chequen el dato, “Howlin’ For You”, “Next Girl”, “Gold on the Ceiling”, “Little Black Submarines”, “Nova Baby”, “Tighten Up”, “Lonely Boy” y “I Got Mine” fueron algunas de las canciones que sonaron en el set de The Black Keys en el Corona Capital 2012, donde dividieron su set en dos: una parte solo con el dúo y otra acompañados de más músicos en escena.

Durante una hora y media, y con 18 rolas, el dúo nos dio una presentación llena de energía y puro trancazo rockero. Desde entonces han pasado casi 11 años de aquel show y a partir de ahí, los originarios de Ohio han sacado más discos y se han aventado varias giras por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, nomás no han vuelto a tocar en nuestro país.

Afortunadamente, tras casi una década de espera y con un nuevo disco, Dropout Boogie, The Black Keys volverán a nuestro país para aventarse una vez más un show en el Corona Capital 2023. Y la verdad es que luego de tanto tiempo, queremos verlos de nuevo en México y corear tanto sus clásicos como las rolas más reciente que han sacado. ¿Están listos para el show enérgico que darán el próximo 18 de noviembre?

