Denle una escuchada a The Boy from the South, la nueva sensación del folk y pop

En la actualidad, hay muchos artistas que han decidido componer rolas desde su visión personal y abriéndose casi por completo con el público. Sin embargo, existen varios artistas que además de hacer esto, experimentan a lo loco con su sonido y propuesta, como el casi de ni más ni menos que The Boy from the South.

Quizá no les suene este nombre, pero lo más probable es que se convertirá en su nueva adicción musical. A pesar de ser muy joven, este cantautor catalán tiene una carrera increíble, pues ha trabajado con el productor de Foals y Florence + The Machine, e incluso tiene canciones virales. Y si no lo conocen, acá les presentamos a este artistazo.

Tienen qué escuchar la interesante propuesta de The Boy from the South/Foto vía Instagram: @theboyfromthesouth

¿Quién es The Boy from the South?

The Boy from the South es el proyecto musical de Pedro Balañá, músico, compositor y productor barcelonés de 27 años. Desde muy chico se interesó por la música, sobre todo por la música alternativa, pues su papá le enseñó rolas de bandas y artistas clásicos como The Clash, AC/DC y Bruce Springsteen.

Cuando aún era joven, Pedro aprendió a tocar rolas como “Mardy Bum” y “Reptilia” de Arctic Monkeys y The Strokes. Sin embargo, la mente maestra detrás de The Boy from the South decidió dedicarse a la música después de ver a The Killers en Barcelona en 2008, cuando la banda de Las Vegas dió un showsazo como parte de la gira del disco Day & Age.

Para lograr su sueño, Pedro dejó Barcelona para mudarse a Londres/Foto vía Instagram: @theboyfromthesouth

Sin embargo, para cumplir su sueño, Pedro Balañá se mudó a Londres, y durante la pandemia, empezó a publicar sus primeras rolas como The Boy from the South, cuyo nombre artístico surgió de una frase que le dijo la persona que era su jefe en la capital del Reino Unido. En ese mismo año apareció “Home Sweet Home”, su sencillo debut.

Durante 2020 y con este proyecto, Pedro publicó varios sencillos, como “Mornings” y “Feelin’ The Vibe”. Pero el 27 de noviembre de 2020, este artista lanzó su primer material de corta duración, el EP Hi!, que contó con la producción de Brett Shaw (Foals y Florence + The Machine) y donde aparecen todas estas rolas junto a “Escapism” y una versión al piano de “Mornings”, que le valieron reconocimiento por parte de la crítica musical.

The Boy from the South pasó de lanzar su primer EP a consolidarse como una propuesta interesante

Luego del lanzamiento de este EP, Pedro Balañá continuó componiendo canciones y consolidándose globalmente en plataformas musicales como uno de los compositores europeos más importantes del mundo, gracias a temones como “Home”

Pero sin duda, la carrera de The Boy from the South empezó a despegar con el estreno de la rola “Little Room” en 2021. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque con esta canción, el artista catalán se hizo viral en TikTok, la cual se convirtió en un hit mundial gracias a que se viralilzó en el internet de las cosas.

Ese mismo año, The Boy from the South lo cerró sacando roliltas como “I’m” y un espectacular cover de “A Hard Day’s Night” de The Beatles. Aunque eso sí, como podrán verlo, este cantautor no se detuvo y durante 2022, lanzó un par de sencillos increíbles, como “Stereotypes” y “Welcome to the South”, donde vuelve a demostrar su talento para crear melodías pegajosas.

Finalmente, en 2023, Pedro Balañá nos presentó “Amazing-Man”, un single con el que busca seguir conectando con millones de personas en el mundo y llevar su proyecto musical a cada rincón del planeta que se pueda. Así que chéquenlo ahora, porque estamos seguros que en el futuro será muy grande.

¿Qué es lo que hace especial a The Boy from the South?

Como ya lo mencionábamos antes, la propuesta de The Boy from the South es sumamente especial, pues este musicazo toma géneros que en teoría parecen contrarios (como el folk y el pop) para mezclarnos en canciones íntimas donde casi siempre brilla su voz y la composición que se avienta para cada rolas que lanza.

Y sin duda, una de las cosas que nos llaman la atención del proyecto musical de Pedro Balañá son sus letras. Para que chequen el dato, el artista catalán crea historias y refleja situaciones por las que todos hemos pasado, como el amor y su contraparte, cuestionarte tu papel y lugar en este mundo, y muchísimo más.

Sin duda, The Boy from the South es uno de los músicos más interesantes de la actualidad que anda haciendo cosas muy rifdas. Y si lo quieren checar, les recomendamos que le echen un ojo a su presentación en el Festival Marvin Gateway el próximo 17 y 18 de mayo, pues estamos seguros que les encantarán sus rolas y se harán fans de este artista que va que vuela para romperla en 2023.