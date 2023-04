No cabe duda que el 2023 está teniendo uno de los mejores soundtracks de la historia. Y no es para menos, pues varias bandas y artistas que nos encantan han sacado rolas e incluso álbumes impresionantes este año. Sin embargo, también tenemos regresos esperados, como el de Florence + The Machine, que nos muestra el lado oscuro de la sociedad en el video de “Mermaids”.

Como recordarán, en 2022 y luego de casi tres años sin publicar nada nuevo, Florence Welch y compañía regresaron con su más reciente material discográfico, Dance Fever. Desde entonces, Florence + The Machine se alejó de los reflectores, aunque bajita la mano, estuvieron planeando todo para volver por la puerta grande y presentar rolitas inéditas.

Florence Welch en vivo en uno de sus shows de 2022 en Londres. Foto: Getty Images

Florence + The Machine está de vuelta con una nueva rola llamada “Mermaids’

Hace algunas semanas, Florence + The Machine nos sorprendió con su gran cover a “Just A Girl” de No Doubt para la nueva temporada de Yellowjackets. in embargo, después de darnos varias pistas en sus redes sociales e incluso compartir la portada, este 21 de abril la banda nos presenta una rola llamada “Mermaids”, que sin duda, les volará la cabeza.

Para que se den una idea, esta canción forma parte de la Complete Edition del más reciente disco de Florence + The Machine, en donde tenemos algunos pistas inéditas y rarezas. Ente ellas está dicha rola, la cual definitivamente captura a la perfección la misma esencia musical de último trabajo de larga duración.

Florence Welch tocando con Florence + The Machine en 2023/Foto: Getty Images

Y es que “Mermaids”, la nueva rola de Florence + The Machine, combina una instrumentación oscura y bailable con la poderosa voz de la grandiosa Florence Welch. Aún no se ha confirmado el verdadero significado de la canción, pero gracias a algunas frases de la letra, es posible que el tema hable de los nueve años de sobriedad de la líder de la banda y el lado más oscuro de la sociedad.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque esta nueva canción de Florence + The Machine –que contó con la producción de Dave Bayley, la mente detrás de Glass Animals–, hace referencia a sirenas con “dientes afilados” que aparecen por la noche para beber, bailar y “sacrificar un corazón humano”…. tiene sentido, ¿no creen?

Está bien, ya no les tiramos más choro y pasemos a lo que importa: la música. Dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle a todo el volumen para escuchar a continuación “Mermaids”, la rola inédita de Florence + The Machine: