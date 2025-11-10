Lo que necesitas saber: La icónica banda sueca se estarám presentando el próximo año en el Pepsi Center.

¡Buenas noticias! Un nuevo concierto se suma a la ya extensa lista de presentaciones del próximo año… y se trata del regreso a nuestro país de ni más ni menos que The Cardigans.

Foto: Getty Images

¿Cuándo y dónde se presentarán The Cardigans en México?

Tres años tuvimos que esperar, pero ha valido la pena. The Cardigans por fin anunció su regreso a México y al igual que en su anterior presentación en nuestro país, la icónica banda sueca se estará presentando en el Pepsi Center.

Lo mejor de todo es que la espera para ver otra vez en los escenarios mexicanos a Nina Persson y compañía no será larga… pues su concierto está programado para el próximo 6 de febrero de 2026.

Anuncio The Cardigans en nuestro país // X:@ocesa_total

¿Cuándo sale la venta de boletos?

Y eso sí, de una vez, ve sacando tu dinero debajo del colchón o rompe tu cochinito, porque la preventa de boletos será este 13 de noviembre a las 11 de la mañana a través de Ticketmaster.

Como era de esperarse, un día después dará inicio ahora sí, la venta general de las entradas, así que te recomendamos andar al pendiente porque seguramente se acaben de volada.