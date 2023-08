The Chemical Brothers y Beck se debrayaron con su nueva rola "Skipping Like A Stone"

Lo que necesitas saber: Se viene el nuevo disco de The Chemical Brothers, y después de ocho años, vuelven a colaborar con Beck en un rolón que les volará la cabeza.

Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no dejaremos de recordarlo porque es cierto: el 2023 está siendo un gran año para la música. A lo largo de todos estos meses, hemos escuchado un montón de rolas y discos increíbles. Sin embargo, estamos seguros que jamás vieron venir una nueva colaboración entre The Chemical Brothers y Beck.

Como ya les hemos contado antes, fue en 2019 cuando el dúo conformado por Tom Rowlands y Ed Simons estrenaron su más reciente álbum de estudio, No Geography. Desde entonces, ambos se la pasaron prácticamente por todo el mundo, pero después de todo ese tiempo, ya era justo y necesario que regresaran.

The Chemical Brothers vuelven este 2023 con música nueva/Foto: Getty Images

The Chemical Brothers se vuelven a juntar con Beck para armar un temazo

Hace algunas semanas les platicamos que The Chemical Brothers anunciaron con bombo y platillo que este 2023 volverían con la puerta grande para lanzar un nuevo material discográfico, el cual lleva por título For That Beautiful Feeling y del que ya hemos escuchado un par de sencillos. Aunque ahora nos sorprenden con una rola en donde colaboran con el mismísimo Beck.

La primera vez que los británicos colaboraron con ‘el güero’ fue en 2015, para la rola “Wide Open” que apareció en el disco del dúo, Born in the Echoes. Sin embargo, ocho años después vuelven a trabajar juntos y nos entregan un temazo que roza entre lo festivo y surrealista (donde brilla la voz de Beck acompañada de varios sintes). Y sí, sabemos que esta combinación suena rara, pero cuando escuchen este temazo lo entenderán todo.

Esta es la portada de “Skipping Like A Stone”, la rola de The Chemical Brothers y Beck/Foto: Virgin Records

De acuerdo con NME, esto dijo Beck sobre su nueva colaboración con The Chemical Brothers: “(El dúo) tiene una gran predilección por la exploración. Se sientan en un lugar inusual entre diferentes eras de la música electrónica y la cultura de los DJ. Es como si tuvieran un pie en varias décadas al mismo tiempo de una manera absolutamente única entre sus pares”.

Recuerden que For That Beautiful Feeling, el nuevo material discográfico de The Chemical Brothers estará disponible en plataformas digitales el próximo 8 de septiembre. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que tendremos chance de escuchar este disco en vivo y a todo color, con la presentación del dúo en el último día del Corona Capital 2023.

¿Están listos para escuchar lo nuevo de The Chemical Brothers en. el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

Pero mientras eso pasa y calentamos motores para la fiestota que se nos viene con este par el 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, dejen lo que están haciendo y trépenle a todo el volumen para escuchar a continuación “Skipping Like A Stone”, la nueva rola de este grupazo en colaboración con el mismísimo Beck.

