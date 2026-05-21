Lo que necesitas saber: Como ya es costumbre, The Coral echa un disco lleno de psicodelia... pero ahora impregnada de mucha nostalgia.

Parece que a las bandas ya no les está gustando mucho eso de nomás soltar música en las plataformas y “ahí escúchenla”. Recientemente, bandas como The Strokes y The Rolling Stones han intentado hacer las cosas más interesantes y a esta tendencia se une The Coral.

Disco primero se lanzó en tiendas de manera limitada (y sin hacerlo oficial)

Hace unas semanas (el 8 de mayo, para ser exactos), algunas copias de un LP se dejaron en tiendas independientes de Reino Unido. Era evidente que se trataba de un nuevo disco de The Coral pero, ante una falta de confirmación en redes y sin que la banda avisara oficialmente sobre el lanzamiento de nueva música, incluso se pensó que se trataba de material creado sin autorización.

“La idea era lanzarlo como se lanzaban los discos antes: que la gente lo tuviera disponible durante un par de semanas, sin darle explicaciones a nadie”, explica James Skelly en entrevista para NME. “Lanzar un álbum de esta manera nos mantiene interesados, tanto nosotros como los fans.

The Coral / Foto: facebook.com/TheCoral (Alain Bibal)

Pues bien, luego de algunas semanas de que estuvo sólo al alcance de los oídos de los fans que se llevaron su copia del LP, este 21 de mayo se estrenó oficialmente 388, el nuevo disco de The Coral… el cual, desde la forma en que se dio a conocer, hace evidente que hay mucha nostalgia. Y, en el sonido, ni se diga.

“Let the Music Play” el primer sencillo… pero ya está todo el disco disponible en plataformas

“Necesitábamos volver a eso. Solía evitar las letras sobre el amor, cuando no debía. Ahora intento transmitir el mensaje de la forma más directa y emotiva posible”, señala Skelly, quien en este disco suena como en los álbumes iniciales de The Coral.

Como en sus buenos tiempos, 388 de The Coral (el álbum número 13 de su discografía) está impregnado de psicodelia de los 70 y muy notoriamente del movimiento zambiano, el zamrock (sonido que resulta de la fusión de rock, psicodelia, garage y funk con ritmos creados con instrumentos tradicionales africanos).

“Let the Music Play”, primer sencillo del disco… y también vale la pena echarle un oído a “Leave It In The Past”, canción que no le hace honor a su título y tiene toda la vibra de los músicos que, a finales de los 60, dio a conocer Trojan Records.

Lo mismo pasa con canciones como “Yellow”, “Sad Girl” y “Here Comes the Tears”. Todo el disco tiene ese sonido… buenazo.