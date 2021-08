The Cribs anuncia una serie de lanzamientos especiales con su rola “Swinging At Shadows”

The Cribs está de regreso… Y bueno, la realidad es que habían lanzado un disco apenas en noviembre del 2020, pero por ahí les sobraban varias canciones que quedaron fuera del corte final de ese material. Así que, por qué no, había que darle vuelo a ese material de una buena vez.

Este jueves, la banda británica emprendió un nuevo proyecto llamado Sonic Blew Singles Club, con el que andarán mostrando algunos temazos de aquí a finales del año. Para arrancar con todo esta serie de lanzamientos, nos muestran el track titulado “Swinging At Shadows”.

The Cribs inicia un nuevo proyecto musical con su rola “Swinging At Shadows”

Como mencionamos antes, The Cribs hizo su regreso triunfal a la escena musical en noviembre pasado con el disco Night Network, mismo con el que rompieron una ausencia de más de tres años. Y parece que ese periodo les alcanzó para elaborar bastante material además de las 12 canciones del álbum antes mencionado.

Ahora, de aquí a que concluye el 2021, el grupo de Wakesfield destapará algunos de esos tracks que no vieron la luz dentro del último material de estudio. Esto lo harán como parte de una serie de lanzamientos especiales a la que han decidido llamar Sonic Blew Singles Club, de la cual compartieron este jueves el primer sencillo “Swinging At Shadows”.

“Básicamente, después de 3 años fuera del camino, terminamos con tantas canciones acumuladas en la bóveda que queríamos intentar hacer algo diferente e interesante con ellas. Tuvimos un montón de pistas adicionales de las sesiones de ‘Night Network’ que terminamos y mezclamos durante la cuarentena… y luego el tiempo de inactividad adicional nos llevó a crear varias canciones nuevas también“, explica el vocalista Gary Jarman en un comunicado (vía DIY Magazine).

Cabe destacar que este proyecto de no es un álbum, un EP o un mixtape como tal. Sonic Blew Singles Club funcionará como un espacio donde los fans podrán suscribirse para recibir cada mes, de septiembre a diciembre, un vinilo de 7 pulgadas con un sencillo principal y una pista adicional en la cara B (AQUÍ se puede consultar las fechas en que se reciben los paquetes). El track que acompañará “Swinging At Shadows” en su lanzamiento físico será “Taken To Tualatin”

“Por supuesto, podríamos haberlos dejado todos a un lado y retenerlos para un nuevo álbum o lo que sea, pero eso no parece muy divertido. En el pasado, siempre fuimos una banda conocida por nuestros B-sides, un concepto que es bastante irrelevante hoy en día … sabemos que los fanáticos extrañan esto, así que ‘Sonic Blew Singles Club’ parecía la solución ideal”, complementó Jarman en el comunicado. Échenle oído a la nueva pista a continuación.

Entrevista con Ryan Jarman

El más reciente disco de The Cribs, Night Network, se grabó en el Studio 606 que Foo Fighters tiene establecido en California. Y de hecho, el guitarrista Ryan Jarman nos comentó en entrevista que el mismísimo Dave Grohl intervino en su momento para que la banda no se separara en un momento de incertidumbre para el trío. POR ACÁ te dejamos un fragmento de nuestra charla con el músico y más abajo, puedes leer la plática completa.