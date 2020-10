¡The Drums darán un concierto en línea muy especial para sus fans en México!

Puede que en estos momentos no tengamos conciertos y festivales en vivo, y aunque no suele ser lo mismo que estar frente a un escenario, no nos podemos quejar porque nuestras bandas favoritas se están rifando con los shows en línea. Desde que el bendito coronavirus nos obligó a encerrarnos en casa, los músicos le han echado ganas para tocar a distancia, aunque hay quien le pone más empeño a esto como The Drums.

En los últimos meses, Jonny Pierce ha estado muy calladito. Lo último que supimos fue que a inicios de mayo de este año publicó “Take Yer Meds (A Guided Meditation)” que como su nombre indica, la compuso para hacer meditación y así traerle un poco de paz a todos sus fans en estos tiempos tan complejos y tensos que estamos viviendo. Sin embargo, ahora sí nos sorprendió porque volverá a los escenarios, aunque de manera virtual.

The Drums dará un show irrepetible para sus fans mexicanos

Como recordarán, hace algunas semanas OCESA le entró a los conciertos en línea con una iniciativa llamada Irrepetible, a la cual se han unido un montón de artistas y bandas nacionales e internacionales. Y es justo aquí donde entra The Drums, pues el próximo 26 de octubre darán un show único y en exclusiva para todas las personas que los siguen en México (que son muchísimos) y que claro, no te puedes perder.

Este concierto será muy especial por diferentes razones, la principal es que Jonny y compañía tocarán de principio a fin su álbum debut homónimo, que este 2020 cumple 10 años desde su lanzamiento. Además de escuchar rolas como “Let’s Go Surfing”, “Best Friend”, “Me and the Moon”, “Forever and Ever Amen” y más, estrenarán una canción completamente nueva, así que esta es tu oportunidad de escuchar material inédito de esta bandota.

¿Y cómo le hago para ver este concierto?

Quizá en este punto se estén haciendo esta pregunta, y es muy sencillo. Para ver la presentación virtual de The Drums y así como un concierto normal tendrán que comprar su boleto, los cuales estarán disponibles a partir del próximo 8 de octubre dando click POR ACÁ a las 12 del día hora del centro de México. Pueden pagar con tarjeta de crédito o en efectivo, así nadie se queda con las ganas de ver este conciertazo.

Hace un año en su más reciente visita a nuestro país, tuvimos chance de platicar con el buen Jonny Pierce sobre su más reciente disco, Brutalism, el amor que siente por nuestro país y la rola que compuso para levantarnos el ánimo cuando sucedió el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Para irnos preparando para este show que promete muchísimo, les dejamos la entrevista completa a continuación: