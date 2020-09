Portamento: El complejo ritual de dolor y confort de The Drums, cumple 9 años

Portamento, el segundo álbum de la banda neoyorquina The Drums, cumple 9 años; la edad de un niño pequeño, lleno de sueños y con un futuro por delante. Como diría ‘El Principito’: “Todos los adultos primero fueron niños, pero pocos lo recuerdan”, y es así como hoy recordamos a un disco que hizo crecer a una banda que hoy en día goza de gran popularidad.

Lanzado un 2 de septiembre del 2011 a través de Moshi Moshi y Island Records, Portamento llegó de forma estridente para regalarnos canciones que hoy en día forman parte de nuestros soundtrack de vida, como “Days”, “How it Ended”, “Money”, “I Don’t Know How To Love”, “Hard To Love” o “What You Were”.

En total, una categórica colección de 12 canciones, cada una con vida propia, cada una con una historia diferente, que en conjunto suenan de forma perfectamente calibrada. Pero, ¿que hace de este álbum tan especial?

Portamento pudo no haber existido.

Un contexto complicado, como la salida nada amigable del guitarrista Adam Kessler después de haber publicado el primer disco homónimo y conflictos subidos de tono, pudieron separar prematuramente a la agrupación “emergente” favorita del momento.

El mismo Jonny Pierce, vocalista de la agrupación, admitió que después de una fuerte discusión estuvieron a punto de separarse, asegurando a NME que “The Drums no tenía una vida útil muy larga”. Un turbulento desarrollo que dio como resultado final un trabajo lleno de cargas emocionales, donde las bases creativas radicaron en las frustraciones, dolores y en todas aquellas preguntas sin respuestas, que convierten a una palidez de cólera en una vanidad un poco sombría.

Un disco en el que Jonny Pierce nos relató su vida personal

Portamento es melancólicamente poderoso, porque además se centra en la temática directa de las complicaciones de las relaciones interpersonales y múltiples referencias a la muerte. Y como ingrediente final, en este disco fue la primera vez en la que Jonny Pierce se animó a hablar de su vida personal. “Huí de casa a los 18 años, pero hasta ahora no estuve preparado para hablar de ello con convicción”.

Hijo de padres que dirigían una iglesia pentecostal, Pierce nunca conoció lo que había más allá de su casa, lo que derivó que a lo largo de los años tenga nula comunicación con sus papás y que incluso ni siquiera esté interesado en restablecerla. Proyectando así dicha historia, tenemos como resultado esa portada icónica, donde vemos al vocalista volviendo a esos años de infancia conservadora y estricta.

The Drums nos enamoró con piezas pegajosas llenas de palabras duras

El álbum abre con “Book of Revelation” un autoregalo de Pierce, cantando “I’ve seen the world, and there’s no heaven and there’s no hell”, libre de su pasado y su triste anclaje, ahora ha descubierto nuevas revelaciones. Posteriormente es turno de “Days” y de una de las canciones más representativas del disco, con simples pero duras palabras, una referencia de “muerte” a una relación rota del pasado.

“What You Were”, es una canción fuerte, dejando claro que Pierce en Portamento nunca intentó bajar la guardia, con ese ritmo pegajoso recordando una evidente equivocación. Rápidamente nos encontramos con otro momento cumbre del disco con “Money” y esa inolvidable frase “I want to buy you something, but I don’t have any money”, canción que sin duda se ha posicionado como una de las más populares de la banda.

Ver en YouTube

También repleto de canciones conmovedoras y bien construidas

En medio de altas y bajas, la mitad del disco se pone sumamente desgarrador y conmovedor, dando minutos de reflexión con “Hard To Love” y esa letra que se siente tan vívida, para después dar lugar a “I Don’t Know How To Love”, con esos falsetes tan controlados que parecen llevarnos a través de una autopista de alta velocidad a un sitio desconocido. Una canción cuidadosamente construida con una auténtica secuencia tan sólida, que la podemos escuchar una y otra vez.

La segunda mitad del disco parece bajar de intensidad, pero en realidad afirma golpes duros, en seco e hirientes, “Searching For Heaven” es la contundente prueba, “I found the difference between what I wanted it to be and what it will always be”, ¿un despertar, una respuesta, una revelación? no lo sabemos, pero vaya que taladra. “Please Don’t Leave”, otra declaración abierta y entrega honesta, con la que también nos encontramos relacionados.

Ver en YouTube

Un disco que nos enseñó que las despedidas duelen y las dudas se dispersan con el tiempo

“If He Likes It Let Him Do It’” y “I Need A Doctor”, llegan para empezar a hacernos aterrizar de un intenso vuelo, y no de una forma lírica sino inconscientemente sonora. Un receso que no podemos dejar de prestarle atención siendo igual de crudo que el resto del álbum, pero que a su vez sí nos permite volver a respirar profundamente.

La atmósfera tormentosa se vuelve a sentir con “In The Cold”, una brisa que nos vuelve a dejar helados, y con un nudo en la garganta, para finalmente llegar al último suspiro del disco. “How It Ended“ y una triste despedida, la ausencia de respuestas a muchas preguntas, y muchos sentimientos torturados, donde solamente las respuestas que demos a nuestras preguntas sean corregidas por el tiempo, mientras eso sucede, es imposible no sentir vacíos reales y refugiarnos en la música.

Ver en YouTube

Portamento es la gran obra maestra de The Drums

Un compilado de 12 canciones realmente honestas de carácter autobiográfico, sin analogías ni indirectas, y todo esto para que al día de hoy Portamento, sea el hijo predilecto de The Drums.

Dándole salida a las paredes invisibles, las máscaras podridas y todos aquellos paisajes grises que atormentan silenciosamente y que dividen al hombre de sí mismo, para encontrar dentro de todas esas batallas algún momento de confort, esta es la vida real, caótica pero al mismo tiempo majestuosa.

Ver en YouTube

Por: Salvador Medina