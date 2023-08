Lo que necesitas saber: Tuvieron que pasar 11 años para que The Hives estrenaran un nuevo disco. Pero la espera valió la pena, pues en 'The Death of Randy Fitzsimmons" no solo traen su sonido clásico, también experimentan con otros ritmos.

¿Cuántas veces no han escuchado que el rock está muerto? Probablemente no sea el género más popular o escuchado por las nuevas generaciones en la actualidad, pero está muy lejos de desaparecer, pues hay muchas bandas jóvenes que todavía están interesadas en hacer música con guitarras. Y por supuesto que tenemos agrupaciones consagradas como The Hives que siguen rockeando duro.

Fue en 2012 cuando la banda sueca estrenó su más reciente material discográfico, Lex Hives. Desde entonces, Pelle Almqvist y compañía se la han pasado tocando por todo el planeta y lanzando uno que otro sencillo para recordarnos que todavía están con nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, veíamos cada vez más lejana la posibilidad de que estrenaran un nuevo álbum.

The Hives tenían más de una década sin sacar un disco/Foto: Bisse Bengtsson

The Hives regresan con su primer disco en 11 años

Afortunadamente, esos pensamientos negativos que teníamos al respecto cambiaron de la nada este 2023, cuando The Hives anunciaron con bombo y platillo que volverían con su sexto álbum de estudio, el cual lleva por título The Death of Randy Fitzsimmons. Este nombre es bastante peculiar, considerando que siempre han dicho que Randy Fitzsimmons los juntó para hacer la banda, aparece en los créditos de sus discos y es una figura misteriosa dentro de su universo.

Para este álbum, los suecos contaron con Patrik Berger en la producción (quien ha trabajado con Royal Blood, Foster the People, The Vaccines, Charli XCX, Carly Rae Jepsen y más). Y vaya que los 11 años de espera valieron la pena, porque con este nuevo material discográfico, The Hives refrescan su sonido y una vez más, nos demuestran que el rock no morirá si ellos siguen haciendo música.

Por fin vuelve The Hives con ‘The Death of Randy Fitzsimmons’/Foto: Ebru Yildiz.

El inicio de ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ tiene todo lo que nos gusta de esta banda

The Death of Randy Fitzsimmons arranca con el potente riff de “Bogus Operandi” y unos gritos muy sutiles de fondo. Sin embargo, en medio de esto, el resto de los integrantes de The Hives entran de trancazo con esta rola donde la distorsión y la voz de Pelle Almqvist suenan brutales. Esta rola es tan ponchada que incluso la han utilizado para empezar sus shows este 2023.

La onda frenética sigue con “Trapdoor Solution”, una rola con toda la onda punk que hace mucho no le escuchábamos a la banda. Cuatro acordes, una estructura muy básica, mucha actitud y letras directas son lo único que necesitan para armar este temazo directo y sin tantos rodeos que seguro los dejará con ganas de más.

En “Countdown to Shutdown” sobresale una línea de bajo pegajosa y distorsionada, un elemento infaltable de The Hives que podemos escuchar en gran parte de su discografía. Pero es después de esta canción cuando llegamos a “Rigor Mortis Radio”, un verdadero clásico instantáneo que les apostamos lo que quieran a que se convertirá en un himno masivo en sus shows, con todo el público cantando el coro.

The Hives también se tomaron la libertad de experimentar con este disco

Con “Stick Up”, la banda le baja un poco a las revoluciones para entregarnos una rola que tiene una interesante mezcla de rock y blues, y en la que incluso llegamos a escuchar algunos vientos acompañando a las guitarras, bajo y batería. Definitivamente, esta es una de las canciones donde The Hives demuestran que también pueden incorporar instrumentación “refinada” a su sonido.

Para “Smoke & Mirrors”, los suecos toman una base rítmica que en el inicio suena muy similar a los primeros años de The Strokes. Sin embargo, Pelle Almqvist llevaron a su terreno esta fórmula, agregándole una guitarra acústica en el precoro y hasta aplausos. Todo esto da como resultado una rola que aunque no lo crean, transmite un montón de nostalgia y melancolía.

“Crash Into the Weekend” es otro experimento que The Hives se aventó para The Death of Randy Fitzsimmons y que les salió bien, pues por más extraño que parezca, construyeron esta canción con elementos del country rock. Y sí, sabemos que esta combinación suena un tanto inusual para esta agrupación en particular, pero tiene sentido si consideramos sus influencias y el resultado final, que suena brutal.

Pasando la primer mitad de este disco, tenemos a “Two Kinds of Trouble”, que tiene una fórmula repetitiva pero efectiva, porque al final el coro, la melodía y hasta el riff se te quedan en la cabeza. De ahí pasamos a “That’s The Way the Story Goes”, la cual nos presentan con un tono y sonidos bastante sombríos, pero que se convierte en una canción que sigue la misma fórmula de la banda.

La banda se atrevió a explorar su lado electrónico

“The Bomb” le hace honor por completo a su nombre, pues además de ser explosiva y efectiva, así como “Tradpdoor Solution”, esta rola tiene toda la onda punkera que los hará mover la cabeza como si no hubiera un mañana. Ya los vimos armando el moshpit sabroso con estos dos temazos en los conciertos de los suecos.

Casi al final del álbum, The Hives nos lanza “What Did I Ever Do to You?, la cual es una verdadera sorpresa, pues en esta canción casi le entran de lleno a la electrónica, con una caja de ritmos y sintetizadores que acompañan la guitarra y al frontman de la banda. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que suena muy bien este combo.

The Death of Randy Fitzsimmons termina con “Step Out of the Way”, otra rola rápida y vertiginosa que nos recuerda el enorme poderío que tiene esta banda en particular cuando deciden hacer rock crudo y directo. Así, después de 12 canciones y tras poco más de media hora de duración, termina el primer disco de The Hives en 11 años, un viaje bastante emocionante y frenético.

Por supuesto que la idea de “matar” a Randy Fitzsimmons (un personaje que como lo mencionábamos antes, es muy importante en el universo de la banda pero no tenemos idea de quién es) nos da a entender que están terminando una etapa para entrar a una nueva. Y la verdad es que si las cosas van a ser como este álbum, no podemos esperar para escuchar lo que sacarán en el futuro.

Con The Death of Randy Fitzsimmons, The Hives se da la oportunidad de experimentar e intentar con otros elementos (y para ser su primera vez, no les salió nada mal). Pero sobre todo, con este disco, la agrupación sueca confirma su legado, trayectoria y lo más importante: que el rock en pleno 2023 está más vivo que nunca. ¿Están listos para escuchar estas rolas y los clásicos de este grupazo en el Corona Capital?

