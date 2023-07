Lo que necesitas saber: "Tick Tick Boom" es uno de los himnos de The Hives, y estamos seguros que muchos se han preguntado la historia y origen detrás de esta canción. Bueno, pues platicamos con la banda y nos contó todo sobre este rolón.

Estamos seguros que la gran mayoría quisiera conocer la historia detrás de sus canciones favoritas, de esas que marcaron una época importante de sus vidas o que simplemente no pueden parar de escuchar. Y si ustedes son fans de The Hives, esto les interesará y mucho, pues en esta ocasión hablaremos de uno de sus rolones: “Tick Tick Boom”.

Durante casi tres décadas de trayectoria, esta banda se la ha rifado rescatando tanto el sonido como la actitud del rock garage, de ese que muchos extrañan. Por supuesto que a lo largo de su carrera, The Hives ha sacado un montón de canciones que se han convertido en himnos reconocibles de los suecos Sin embargo, hay una en particular que es sinónimo de este grupazo.

The Hives tiene muchos clásicos, y uno de ellos es “Tick, Tick, Boom”/Foto: Bisse Bengtsson

“Tick Tick Boom” es uno de los grandes clásicos de The Hives

Fue el 8 de octubre de 2007 cuando The Hives estrenó “Tick Tick Boom”, como el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio, The Black and White Album. Aunque no llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad de rock, rápidamente se convirtió en un clásico instantáneo de esta bandota, tanto así que es infaltable y de los momentos más esperados durante cada uno de sus conciertos

Por si esto no fuera suficiente, su ritmo que te inventa a mover la cabeza y brincas, junto con la letra pegajosa, hicieron que varias series de televisión y videojuegos decidieran usar este temazo de The Hives. Entre ellas CSI: Miami, Jumper, Taken, Friday the 13th, Guitar Hero: Warriors of Rock, Madden NFL 08 y Madden NFL 11, Forza Motorsport 3, MotorStorm: Arctic Edge, NCAA Football 10, Back 4 Blood y Lego Rock Band .

The Hives nos cuenta el significado de uno de sus himnos

Y probablemente no sea tan necesario clavarnos con la letra o la música de esta rola, pues “Tick Tick Boom” de The Hives es una de esas canciones que basta con disfrutarlas tanto en vivo como en la versión de estudio para rockearla duro. Sin embargo, en Sopitas.com teníamos la duda sobre el significado e historia detrás de esta canción.

Es por eso que aprovechando que nos topamos con Pelle Almqvist y Chris Dangerous (vocalista y baterista de The Hives respectivamente), no nos quedamos con las ganas de preguntarles algunas dudas que teníamos de “Tick Tick Boom”. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que nos contestaron algunos detalles sobre la grabación de este rolón que seguro los dejarán con el oj ocuadrado.

Así que si ustedes quieren conocer el origen de “Tick Tick Boom” y saber cómo fue que se grabó uno de los más grandes himnos de este bandotota, tienen qué checar la plática que nos aventamos con Pelle y Chris de The Hives. A continuación se las dejamos para que le echen un ojo a lo que nos contaron.

