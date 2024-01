The Last Dinner Party dará su primer concierto en México (y acá van los detalles)

Lo que necesitas saber: Por fin se nos hará ver a The Last Dinner Party en México, pues anunciaron su primer concierto en nuestro país. Acá va toda la info.

Definitivamente, una de las cosas que más nos emocionan de este 2024 es la agenda de conciertos y festivales en México, pues se vienen shows de varias bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, también se están sumando fechas de actos que jamás han pisado nuestro país, como el caso de The Last Dinner Party.

Para quien no las conozca, esta banda de chicas originaria de Reino Unido está haciendo cosas muy interesantes, pues traen una propuesta de art rock y pop barroco muy cool que por supuesto, vale muchísimo la pena escuchar. No por nada, aparecieron en el soundtrack del EA Sports FC 24 (antes conocido como FIFA), se llevaron el premio Rising Star de los Brit Awards 2023 y hasta fueron teloneras de Florence + The Machine.

The Last Dinner Party es una de las bandas más emocionantes de la actualidad/Foto: Getty Images

The Last Dinner Party visitará México por primera vez con su álbum debut

Como verán, la agrupación tiene todos los reflectores de la prensa británica. Y de plano, parece que el 2024 será un año importante para la carrera de The Last Dinner Party, pues están a punto de lanzar su álbum debut, Prelude to Ecstasy, que contó con la producción de James Ford (quien ha trabajado con artistas muy grandes, como Arctic Monkeys, Blur, Gorillaz, Depeche Mode y muchos más).

Sin embargo, además del estreno de este material discográfico, la banda de Londres se está preparando para aventarse su primera gira como acto principal por Norteamérica. Y afortunadamente, dentro de las fechas que anunciaron por Estados Unidos, confirmaron que vendrán por primera vez a México… así como lo leen.

Será el próximo 19 de abril cuando The Last Dinner Party haga su debut en nuestro país, pues se presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional, donde arrancarán el tour de promoción de Prelude to Ecstasy. Así que si ustedes quieren checar a uno de los proyectos comandados por mujeres más rifados y aclamados de la actualidad, esta es una buena oportunidad para confirmar por qué traen tanto hype.

Este es el póster oficial del concierto de The Last Dinner Party en México/Foto: OCESA

Fechas de preventa y venta general para el concierto

Ahora bien, si quieren lanzarse al show que la agrupación conformada por Georgia Davies, Lizzie Mayland, Abigail Morris, Aurora Nishevci y Emily Roberts darán en México, les contamos que la preventa arrancará el próximo 25 de enero, mientras que la venta general iniciará el 26 de enero. Ya saben, todo a través del sistema Ticketmaster o en la taquilla del venue.

Hasta el momento de redactar esta nota, aún no hay precios oficiales para la primera visita de The Last Dinner Party a nuestro país, pero en cuanto estén. disponibles, actualizaremos la información para que la tengan a la mano. Y mientras esperamos a que llegue el día para ver a esta bandota en vivo y a todo color, a continuación les dejamos una de sus rolas que nos vuelan la cabeza.

