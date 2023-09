La relación de Spike Jonze y Sofia Coppola que nos dejó 'Lost in Translation' y 'Her'

Lo que necesitas saber: Spike Jonze y Sofia Coppola son dos cineastas muy importantes. Pero antes de convertirse en famosos, estuvieron juntos y nos regalaron un par de películas espectaculares.

Dicen por ahí que podemos encontrar inspiración en cualquier lado, incluso si se trata de algo doloroso. Y la verdad es que estamos de acuerdo, pues existen muchos ejemplos de creativos que han intentado sacar la tristeza a través del arte. Entre ellos están Spike Jonze y Sofia Coppola, que nos mostraron sus propias visiones de la relación que tuvieron en dos grandes películas.

Para nadie es un secreto que ambos son de las figuras más importantes de la industria cinematográfica, quienes han sobresalido por tener un estilo bastante particular para contar historias en la pantalla grande. Sin embargo, luego de separarse, los dos “se dedicaron” cintas que definitivamente, son de lo mejor de sus carreras.

La relación de Spike Jonze y Sofia Coppola que terminó sin un final feliz

No está confirmado cuándo empezaron a andar, pero se dice que Sofia Coppola y Spike Jonze tuvieron un noviazgo de una década antes de que se casaran, el 26 de junio de 1999. Como era de esperarse, se convirtieron en una de las parejas más sólidas del cine, pues desde aquel entonces ya mostraban muchísimo talento.

En aquel entonces, Jonze ya era reconocido por hacerse cargo de videos musicales icónicos para artistas como Weezer, Björk, R.E.M., Beastie Boys y The Chemical Brothers (de hecho, Sofia tiene un papel importante en el videoclip de “Elektrobank” del dúo británico), además estaba a punto de estrenar su primera película como director, Being John Malkovich.

Por su parte, Coppola aún no presentaba The Virgin Suicides (lo más cercano que había hecho como directora fue un cortometraje llamado Lick the Star de 1998), pero tenía una enorme carrera como actriz y modelo, e incluso creó su propia línea de ropa llamada Milkfed, que empezó a ganar fama dentro del mundo de la moda. Pero sin duda, contaba con todo para convertirse en una gran cineasta.

Es por eso que considerando la creatividad que derrochaban y además del amor que se tenían, había quienes consideraban que Spike Jonze y Sofia Coppola se inspirarían mutuamente para crecer como cineastas. Y sí, eso pasó, aunque no de la manera en que esperaban o con un final feliz, pues el 5 de diciembre de 2003 y tras cuatro años de matrimonio, anunciaron su divorcio.

Aunque jamás revelaron por completo la razón de su separación, pues cuando presentaron la demanda de divorcio solo mencionaron “diferencias irreconciliables”, a través de dos películas en particular, más o menos nos han dejado ver los motivos por los que no funcionaron como pareja. Pero vamos por partes.

Sofia Coppola nos habló de la soledad y el vacío en una relación con ‘Lost in Translation’

En 2003, tan solo unos meses después de divorciarse de Spike Jonze, Sofia Coppola estrenó Lost in Translation, su segundo trabajo como directora que contó con Bill Murray y Scarlett Johansson en los papeles protagónicos. Esta cinta en sí no habla sobre un divorcio o algo parecido, pero nos muestra a a dos personas que, a pesar de estar en una relación, se sienten completamente solos y vacíos.

La película nos presenta a Charlotte (Johansson), una joven que se muda a Japón junto a su novio John (Giovanni Ribisi) porque él es un famoso fotógrafo musical. Esto sin duda hace pensar a muchos que es una referencia a Spike Jonze, quien como mencionamos antes, era un conocido director de videos musicales… sospechoso, ¿no creen?

A esto habría que sumarle que Charlotte es una mujer con sueños que paró para acompañar a su pareja y que sabe de arte, lo que siempre la lleva a alejarse de John, pues le parece muy superficial la industria en la que trabaja su novio. Por último pero no menos importante, en esa época y antes de su debut como directora, Sofia acompañaba a Spike a todos lados por motivos laborales. Así que definitivamente, por ahí nos quiso decir algo.

En pocas palabras, con Lost in Translation, Sofia Coppola nos mostró que se podemos sentir soledad y un hueco emocional a pesar de encontrarnos acompañados o con una pareja amorosa. Sin embargo, una década después del estreno de esta película, Spike Jonze quiso contar su verdad… o algo así.

Spike Jonze también tocó el vacío en ‘Her’

Para 2013, Spike Jonze ya tenía cierta fama como cineasta, es por eso que en aquel año estrenó Her, su cuarta película protagonizada por Joaquin Phoenix y Rooney Mara, en la que debutó escribiendo el guion por su propia cuenta. Y vaya que con esta cinta, el director también nos trae un retrato de la soledad, solo que ahora en un mundo tecnológico.

En esta producción seguimos la historia de Theodore (Phoenix) un hombre recién divorciado que se siente vacío y termina enamorándose de un sistema operativo de inteligencia artificial, Samantha (interpretada por Scarlett Johansson… ¿coincidencia? No lo creemos). A lo largo de la película, el protagonista se niega a separarse de Catherine (Mara), mostrándonos flashbacks de esos momentos donde fueron felices.

Pero clavándonos un poco más en Her, si nos ponemos a pensar, tiene muchas similitudes con Lost in Translation, pues así como en la película de Coppola, el personaje principal se siente solo en una de las ciudades más grandes del mundo y, al parecer, solo lo comprende una sola persona. Además, Jonze imitó algunos planos que su ex usó en su cinta que nos transmiten la sensación de soledad en medio de mucha gente.

Así como al parecer, Sofia Coppola metió un guiño a Spike Jonze con un personaje, el director hizo lo mismo en su película, pues Catherine es una escritora exitosa que creció. en una familia donde había mucha presión sobre ella. Esto podríamos relacionarlo con el padre de la directora, el mismísimo Francis Ford Coppola, con el que la comparaban en sus inicios.

A pesar de que de alguna manera, cada uno contó su versión de la historia, nos gusta pensar que en el final de Her, Spike Jonze también le dedica un mensaje a Sofia Coppola, pues es en los últimos minutos donde Theodore le agradece a Catherine por el tiempo que pasaron juntos y por crecer junto a él. Y eso es justo lo que pasó con los cineastas en la vida real, pues su relación se dio antes de que se convirtieran en figuras importantes del cine.

