Lo que necesitas saber: 'The Mountain' es protagonizada por 2D, Russel, Noodle & Murdoc, los integrantes de Gorillaz (ideados entre Damon Albarn y Jamie Hewlett)

Bueno, tantos años siendo personajes animados… ya era momento de que Gorillaz tuviera un corto, ¿no?… no clip, ni video, sino un cortometraje. Así que ya sólo hay que esperar a la fecha de estreno, porque el cortometraje animado de la banda salida de las cabecitas de Damon Albarn y Jamie Hewlett es un hecho.

The Mountain, corto de Gorillaz / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena el corto de Gorillaz?

Directamente en sus redes sociales, Gorillaz anunció que está por estrenarse un corto de The Mountain, su nuevo álbum. Ahora, ¡el corto se basará en las letras del disco, el disco musicaliza una trama aparte… o es una cosa muy distinta?, todavía no lo sabemos.

El corto será estrenado el próximo 27 de febrero… al mismo tiempo que el disco del cual ya se conocen algunas canciones: “The Manifesto” con Trueno, “Orange County” en la que colaboran con Bizarrap y “The Happy Dictator” con Sparks.

¿De qué tratará The Mountain?

De acuerdo con el clip promocional, en The Mountain, The Moon Cave and The Sad God veremos a los integrantes de Gorillaz ir en busca de “algo” que se cree que se encuentra en la cima de… exacto: La Montaña. Y bueno, como es de esperarse, lo que parece que va bien, de repente se pone muy mal.

“Ellos querían grabar una película, ahora ellos son la película”, dice la cavernosa voz que más o menos describe la primera película animada de Gorillaz. “No subas a la montaña, hay una jungla”… una advertencia que, aparentemente, los personajes animados no siguen.