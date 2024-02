Fecha, lugar y más detalles del concierto de The National y The War on Drugs en México

Lo que necesitas saber: Agárrense, porque The National y The War on Drugs regresarán a México en combo para tocar en la CDMX. Acá les dejamos los detalles.

Todavía no llevamos ni tres meses del año y nuestras carteras ya la están sufriendo gacho. Sabíamos que la agenda de conciertos y festivales para este 2024 estaría buenísima, pero cada vez se van sumando shows que de plano son imperdibles. Tal es el caso del concierto que se van a aventar The National y The War on Drugs en la CDMX, un verdadero sueño para los que siempre andamos sad.

Como recordarán, fue en 2019 cuando la agrupación comandada por Matt Berninger visitó la capital chilanga para presentar su octavo material discográfico, I Am Easy to Find en el Pepsi Center WTC. Por su parte, los liderados por Adam Granduciel tiene poco que visitaron nuestro país, pues en 2022 se presentaron con The Strokes y Mac DeMarco en el Foro Sol y un año después tocaron en el Teatro Metropólitan.

Adam Granduciel de The War on Drugs tocando en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

The National y The War on Drugs regresarán juntos para dar un concierto en la CDMX

Sin embargo, dicen que la unión hace la fuerza. Es por eso que The National y The War on Drugs anunciaron con bombo y platillo una gira llamada Zen Diagram, con la cual ambas agrupaciones recorrerán gran parte de Estados Unidos y Canadá. Pero contra todo pronóstico y para sorpresa de muchos, este ambicioso tour pasará por este lado de Norteamérica, con una fecha muy especial en la CDMX.

El próximo 10 de octubre, estas bandotas tomarán ni más ni menos que el Palacio de los Deportes, con un show donde además de tocar los clásicos que nos encantan, Matt Berninger y compañía presentarán sus los álbumes de estudio que sacaron en 2023: First Two Pages of Frankenstein y Laugh Track. Aunque la banda de Adam Granduciel tampoco se quedará atrás, ya que también se aventarán hits y temazos de su más reciente disco, I Don’t Live Here Anymore.

Este es el póster del concierto de The National y The War on Drugs en México/Foto: OCESA

Preventa y venta general para este show en México

Así que como verán, esta será una oportunidad única para ver a estos grupazos en un solo lugar. Ahora bien, si quieren lanzarse al concierto que The National y The War on Drugs darán en la CDMX, les contamos que la preventa arrancará el próximo 29 de febrero, mientras que la venta general iniciará el 1 de marzo. Ya lo saben, todo a través del sistema Ticketmaster (acá les dejamos el link).

Por el momento, OCESA todavía no confirma los precios oficiales para el show, pero en cuanto tengamos el dato, actualizaremos esta nota con toda la información para que armen sus boletos. Pero mientras esperamos a que llegue el día de ver a estas bandotas en el Palacio de los Deportes y para calentar motores, a continuación les dejamos la plática que tuvimos con Matt Berninger por First Two Pages of Frankenstein.

