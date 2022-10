Fans de The Strokes, agárrense porque no están listos para lo que estamos por contarles. Si de algo no podemos quejarnos –al menos en México– fue de todos los shows que la banda neoyorquina se aventó en nuestro país, pues tuvimos chance de verlos en Monterrey, CDMX y Guadalajara. Sin embargo, parece que en todo este tiempo y mientras andaban de gira, encontraron inspiración.

Como recordarán, en 2020 y después de casi cuatro años del lanzamiento del EP Future Present Past; Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti regresaron con su sexto material discográfico, The New Abnormal. Afortunadamente tuvimos chance de escuchar varias rolitas de este álbum en vivo, pero aunque no lo crean, podrían volver muy pronto con música nueva.

Parece que The Strokes tienen un nuevo álbum y una vez más trabajaron con Rick Rubin

Resulta que hace algunos días y de acuerdo con Stereogum, el cómico y presentador, Joe Rogan tuvo como invitado en su famoso podcast ni más ni menos que al gran Rick Rubin (uno de los mejores productores de la historia de la música y que trabajó con The Strokes en su más reciente disco). Además de platicar de un montón de cosas, Rubin reveló que estuvo trabajando en el estudio junto a la banda y grabaron varias cosas… ¿en Costa Rica?

“Hace unos meses, estaba en Costa Rica grabando un nuevo álbum con The Strokes (…) Alquilamos esta casa en la cima de una montaña y pusimos a la banda fuera. Así que es como si hicieran un concierto para el océano en la cima de una montaña. Y lo hicimos todos los días… fue increíble. No querían irse, era como la mejor experiencia”. Declaró Rick Rubin sobre lo que hizo con The Strokes este año

Esto tendría mucho sentido y cuadra bastante, ya que como recordarán, a inicios de este año un taxista costarricense se hizo viral por encontrar en su carro el pasaporte del mismísimo Julian Casablancas (sí, eso pasó y si no conocen esa historia, ACÁ se las dejamos). Hasta el momento, The Strokes no han confirmado o desmentido lo que Rick Rubin dijo en el podcast de Joe Rogan, pero nos pone muuuy contentos saber que estuvieron en el estudio y muy probablemente, estén de vuelta con música nueva. ¿Creen que podamos escuchar este disco en 2023? Hagan sus apuestas…