The Strokes lanzó el increíble video animado de “Ode To The Mets”

El inicio de una temporada regular de la MLB (Major League Baseball) nunca había sido tan emocionante para los fanáticos de The Strokes. Esta tarde, los New York Mets jugarán su primer partido en la temporada 2020. Y para acompañar al equipo, la banda neoyorquina ha compartido un nuevo video para “Ode To The Mets”.

The Strokes – “Ode To The Mets”

“Ode To The Mets” se estrenó por primera vez durante un show de The Strokes en Brooklyn a finales del año pasado y aparece en el último álbum de la banda, The New Abnormal. Como muchos sabrán, Julian Casablancas y compañía se encontraban a punto de salir de gira detrás de ese álbum antes de que el coronavirus condujera a la cancelación de lo que más amamos.

El nuevo video de The Strokes es una idea concebida por el colaborador de toda la vida de la banda Warren Fu. A Warren se le ocurrió la idea luego de una conversación con Julian Casablancas sobre la introducción de la comedia de situación Cheers. En esta introducción, si no la han visto, existe una combinación de estilos de animación y dibujo muy interesantes. La pueden ver aquí:

Ya con la intro de Cheers como inspiración, Fu seleccionó a ocho artistas diferentes para animar un capítulo diferente del video, que viaja desde la era prehistórica a una ciudad submarina de Nueva York.

Para hacer del video uno más interesante para los fanáticos de The Strokes y de los New York Mets, Fu agregó una serie de huevos de Pascua relacionados con el equipo de béisbol. Por ahí puso una pancarta que dice ‘Clase del 69’, una referencia a la famosa victoria de los Mets en la Serie Mundial sobre los Orioles de Baltimore ese año. También incluyó una temprana foto de la banda de la colección privada del guitarrista Nick Valensi. Disfrútenlo:

Five Guys Talking About Things They Know Nothing About

Además del maravilloso video de “Ode To The Mets”, The Strokes también compartió una nueva edición de Five Guys Talking About Things They Know Nothing About, su programa de entrevistas alojado en Zoom que se lanzó en abril.

El nuevo episodio, “Meet The Producers”, es el primero de una serie que verá a la banda hablando con los productores de sus álbumes. Presenta a Gordon Raphel que produjo su EP debut The Modern Age, sus primeros dos LPs Is This It y Room On Fire y contribuyó en su tercer álbum First Impressions Of Earth.