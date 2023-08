Lo que necesitas saber: Tuvieron que pasar dos largas décadas para que The Strokes y Regina Spektor se reunieran, pero valió la pena porque nos dieron un buen momento de nostalgia.

No cabe duda que cada cierto tiempo, nuestras bandas y artistas favoritos nos regalan momentos completamente inesperados que jamás podremos superar. Tal como lo que estamos por contarles, pues después de 20 años sin nada de nada, The Strokes y Regina Spektor se volvieron a reunir en un escenario y el momento es una joya.

Para los que no tengan idea de qué está pasando por aquí, ahí les va algo de contexto. Resulta que en el ahora lejano 2004, la agrupación y la cantante lanzaron juntos la rola “Modern Girls & Old Fashion Men”, que fue la cara B del sencillo de “Reptilia”. Sin embargo, un año año antes del lanzamiento de ese singles, The Strokes y Regina se reunieron para tocarla en vivo en The Theatre del Madison Square Garden.

Esta es la portada del sencillo de “Reptilia”, donde viene la rola de The Strokes y Regina Spektor/Foto: RCA Records

The Strokes se reunieron con Regina Spektor después de dos décadas

Sin embargo, después de dos décadas de colaborar mano a mano, Regina Spektor y The Strokes sorprendieron a sus fans uniendo fuerzas una vez más. Resulta que el pasado 19 de agosto, Julian Casablancas y compañía se presentaron en el estadio Forest Hills en Nueva York, donde dieron un conciertazo de aquellos lleno de clásicos y unas cuantas rarezas.

Para que se den una idea, en este show, The Strokes desempolvó rolas como “15 Minutes” (que no tocaban desde 2006) e incluso debutaron para esta presentación, temazos del tamaño de “Alone, Together” o “Why Are Sundays So Depressing”. Sin embargo, con todas estas canciones, también revivieron “Modern Girls & Old Fashion Men“ en vivo y a todo color con Regina Spektor.

Julian Casablancas y The Strokes volvieron a tocar con Regina Spektor/Foto: Stephania Carmona

De acuerdo con Consequence of Sound, Julian Casablancas dijo en forma de broma que “solo tomó 20 años, pero miren quién apareció (refiriéndose a Regina)”, mientras que Spektor se acercó al micrófono y le contestó al frontman de The Strokes: “Te aman, niño. ¡Mi banda favorita en mi ciudad favorita!”.

Antes de arrancarse, el vocalista de The Strokes afirmó al público que “todos conocen la canción”, invitándolos a cantar juntos. Y así lo hicieron, pues tanto la banda como Regina Spektor y los asistentes nos regalaron un momento melancólico y nostálgico, que nos recuerda esa época donde éramos felices y no. lo sabíamos. Acá les dejamos el video de este instante épico.

Cabe aclarar que The Strokes volvió a tocar “Modern Girls & Old Fashion Men” en el concierto que se aventaron en la víspera de Año Nuevo en 2019, con Mac DeMarco cantando las partes de Regina Spektor. Recientemente hicieron lo mismo con Weyes Blood en el show que se aventaron en el anfiteatro de Red Rocks, Colorado. Pero jamás será lo mismo sin la voz de la cantante estadounidense, ¿no creen?

