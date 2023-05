Se nos fue otra edición del festival tapatío en un fin de semana que tuvo de todo. ¿Se lanzaron o qué onda? ¿Cuál fue su artista favorito? Bueno, mientras le piensan, aquí les mostramos los que consideramos que fueron los mejores actos del Corona Capital Guadalajara 2023.

Imagen ilustrativa. Foto: Diego Vergara.

Los mejores actos del Corona Capital Guadalajara 2023

My Morning Jacket

Poderoso, imponente y más… Describir lo de My Morning Jacket en el Corona Capital Guadalajara 2023 está complicado, pero estuvo loquísimo. La banda venía cargada con una energía única y para la noche, prepararon un set de más de 1 hora y media que nos trajo rolas como “Feel You”, “Lose Control”, “Mahgeetah”, “Love Love Love”, entre otras.

Con mucha euforia, el vocalista Jim James coreó ‘Guadalajara’ varias veces, contagiando su buena onda a los tapatíos y toda la gente que le cayó a verlos. “Los amamos, estamos felices de estar aquí”, dijo Jim, para luego tocar “Spring (Among The Living)”.

El show terminó con más temazos como “One Big Holiday”, “Touch Me I’m Going to Scream”, “Circuital” donde vimos cómo las chelas volaron (la emoción estaba a tope) y en el que se podía ver lo hipnótica que era la presentación de los My Morning Jacket. Como dijimos, un acto poderoso e imponente.

Jim James de My Morning Jacket. Foto: Diego Vergara.

Róisín Murphy

La fuerza de Róisín Murphy sobre el escenario es impresionante. No hay un solo momento en el que nos permita quitarle los ojos de encima. Un showsazo el que se aventó la irlandesa con cambios de vestuarios excéntricos, un paseo por sus rolas más recientes como “CooCool” y las épicas ” The Time is Now” y “Sing It Back” de Moloko. Sin duda era uno de los actos imperdibles de este primer día de Corona Capital Guadalajara.

Róisín Murphy en el Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: Diego Vergara.

Imagine Dragons

Imagine Dragons encabezó el primer día del Corona Capital Guadalajara 2023 y como se esperaba, dieron un show de primer nivel que no solo brilló por las canciones de la banda, sino por la presencia de Dan Reynolds que sabe cómo conectar con los fans.

“My Life”, “Believer” e “It’s Time” fueron las canciones que abrieron con fuerza la presentación de la banda. Desde el inicio, Reynolds y compañía dejaron ver que ya tenían ganas de volver a sentir la energía de los tapatíos.

Y tan es así que el vocalista se echó un breve cover del “Cielito lindo”. Pero si de momentos emotivos se trata, sin duda ese detalle se lo gana cuando el frontman hizo que una pequeña fan del público subiera con él a cantar “Thunder”. Gran show el de Imagine Dragons en el Corona Capital Guadalajara 2023.

M83

M83 es uno de los regresos a México más emocionantes del año, por mucho. Aunque no lo crean, el proyecto liderado por Anthony González tenía prácticamente una década de no tocar en nuestro país, y su vuelta fue espectacular para tocar en el Corona Capital Guadalajara 2023.

“Oceans Niagara”, “Amnesia”, “Don’t Save Us From the Flames” y “My Tears Are Becoming a Sea” formaron parte del repertorio. Pero sin duda,a rola que se llevó la noche fue “Midnight City”.

“Es genial volver a México después de 10 años y compartir con ustedes”, dijo la banda para ponerle un sabor especial a su reencuentro con los fans mexicanos.

Ya se antojaba escuchar de nuevo esta canción en vivo. ? Así sonó “Midnight City” de M83 en el Corona Capital Guadalajara 2023. ?#coronacapitalguadalajara pic.twitter.com/WKwgaO2qAx — SopitasFM (@sopitasfm) May 21, 2023

Bloc Party

Sabíamos que Bloc Party era parada obligada en el Corona Capital Guadalajara, pero lo que se vivió en el escenario Kia nos voló la cabeza. Y no solo fue chamba de la banda, también el público se rifó brincando y cantando durante todo el show.

La banda y el público conectaron de manera casi inmediata y los headbangers, los aplausos, los brincos y los cánticos de ‘olé olé olé’ no se dejaron esperar. Kele Okereke no dejaba de bailar, reír y por supuesto, de agradecer a los fans tapatíos que a su vez no bajaron la energía desde el inicio con In Situ, pasando por las canciones más recientes así como en los clásicos.

Si el ambiente estaba a tope, lo que le siguió estuvo a otro nivel, pues llegaron “Banquet” y “Helicopter” para desatar el brinco colectivo. Kele simplemente dejó que el público tomara el control.

Tal vez nos quedó a deber una rola o dos, pues la intensidad del show se nos fue como agua y sentimos corto el set, sin embargo eso no le resta que haya sido un gran cierre del primer día del Corona Capital Guadalajara.

Sabíamos que Bloc Party (@BlocParty) era garantía en el @CCapitalGDL pero lo que se vivió en el escenario Kia definitivamente nos voló la cabeza. Chéquense cómo sonó "Helicopter". ?#CoronaCapitalGDL pic.twitter.com/hFqWBL0rVt — SopitasFM (@sopitasfm) May 21, 2023

Pussy Riot

El show de Pussy Riot tuvo literalmente de todo. Nadya Tolokonnikova tomó el escenario KIA con algunos minutos de retraso (debido los inconvenientes con el audio en actos previos) y desde el inicio, a pesar de que el equipo de sonido no andaba de todo bien, salió con mucha intensidad a entregar una presentación enérgica, como lo es el sello del proyecto musical ruso.

“Police State”, “Punish”, “Toxic” y “Besit” formaron parte de un repertorio que se puso mejor con cada canción que venía. Nadya tiene una presencia que eleva el show a otro nivel. Y claro, hubo un espacio de protesta con la proyección de un video de la colectiva chilena Lastesis denunciando la brutalidad policial en su país.

También una activista mexicana recitó un poderoso poema en el que hablaba sobre los desaparecidos, la violencia machista, el abuso de autoridad entre otras cosas, destacando un señalamiento a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO, a quienes hizo un llamado recordando que en sus administraciones el tema de la gente desaparecida ha quedado impune.

Nadya de Pussy Riot. Foto: Diego Vergara.

Bright Eyes

Bright Eyes lo dieron todo en el escenario Corona Agua Rifada. Desde las primeras canciones se sintió la presencia de Conor Oberst moviéndose por todo el escenario, tratando de hablar español y platicando hasta de lo más simple como sus lentes oscuros o la rueda de la fortuna que se veía a lo lejos.

“We are nowhere and it’s now” fue la rola que emocionó al público y le siguió “Mariana Trench” para mantener a tope el ambiente. Los fans de primera fila se rifaron brincando y cantando a pesar del calorón que había en la Arena VFG.

Aquí les dejamos una probadita de lo que estamos viviendo en el segundo día de @CCapital GDL con Bright Eyes (@brightyesband) ?#CoronaCapitalGDL pic.twitter.com/lXIWB65c5p — SopitasFM (@sopitasfm) May 22, 2023

IDLES

¡Qué showsazo se aventó IDLES! Eso probablemente no es novedad, pero lo que sí fue que esta vez el público le respondió desde el momento en que la banda se subió al escenario.

La primera ovación fue para el bajista Adam Devonshire quien se subió con su playera de las Chivas… pero la gente realmente explotó con la carcajada cuando John Talbot empezó a cantar unas líneas de “Wrecking Ball” de Miley Cyrus.

Y habiendo ya bromeado con el incómodo momento del Corona Capital CDMX en noviembre pasado, le entraron directo y empezaron con “Colossus”, ahí fue donde voló la primera cheve y supimos que los tapatíos se lo estaban tomando en serio.

John Talbot notó esta química y mo dejaba de agradecer en su particular español: “Muchassss grrrrraciaaaas” decía antes de empezar “Mother”, y “Encantadooo”, pero luego se tomó su tiempo para dar un mensaje más emotivo. “Es el mejor país para tocar música en el mundo. Estamos muy agradecidos por ser recibidos con tanto amor y pasión“.

Joe Talbot de IDLES. Foto: Diego Vergara.

Sophie Ellis-Bextor

Sophie Ellis-Bextor se mandó uno de los shows más divertidos y geniales del Corona Capital Guadalajara 2023. Hasta queda la sensación de que la carpa Viva Tent le quedó pequeña, pero no importa, porque eso hizo que la presentación fuera más íntima. Y el público, ni se diga. Entregados totalmente a la cantante; quizá el público con mejor ánimo del festival.

Las rolas que sonaron fueron “Wild Forever” y “Get Over You” que la gente no se cansó de corear. Luego, cuando tocó “Young Blood”, Sophie dijo que esa era probablemente la canción más romántica que ha escrito… Y se la dedicó al público mexicano. Los covers cool no faltaron y sonaron “Take Me Home” de Cher, “Lady (Hear Me Tonight)” de Modjo y “Like a Prayer” de Madonna.

Al final, cuando tocó “Murder On The Dancefloor”, prometió que muy pronto estará de regreso en México. ¿Será que la veamos en el Corona Capital de la CDMX? No suena nada mal, eh… A esperar.

La fiesta se puso buenísima con Sophie Ellis-Bextor (@SophieEB) y claro que “Murder On The Dancefloor” debía cerrar uno de los shows más divertidos del Corona Capital Guadalajara 2023. ?#CoronaCapitalGDL #SophieEllisBextor pic.twitter.com/E3SC1vBa3O — SopitasFM (@sopitasfm) May 22, 2023

Foals

Después de un gran show en la CDMX, Foals visitó la perla tapatía para el Corona Capital Guadalajara 2023. Y es que este momento no es como cualquier otro ya que a la alineación regresó el bajista fundador Walter Gervers.

“Los amamos demasiado, Guadalajara”, dijo Yannis en un momento, dejando claro que México es uno de sus lugares preferidos para tocar. “Inhaler”, “Mountain At My Gates”, “The Runner”, “In Degrees”, “Olympic Airways”, “My Number”, “What Went Down”, “Wake Me Up”… Sí, puro temazo pesado. Tremendo show el de Foals en el festival.

Yannis Philippakis de Foals tocando en el Corona capital Guadalajara. Foto: Diego Vergara.

Interpol

Interpol llegó al escenario del Corona Capital Guadalajara para cerrar su paso por México con un setlist que incluyó rolas muy queridas por los fans, luego de una parada en Monterrey y una desafortunada cancelación por el clima en Juárez.

“No I in Threesome” y “My Desire” fueron algunas canciones que desempolvaron en su visita a Ciudad de México en marzo pasado y se mantuvieron para esta fecha en tierras tapatías. Mientras que “Roland”, una de las canciones más de culto del Turn on the Bright Lights, regresó para meterle potencia al show.

Otra de las consentidas, “Stella was a Diver and She was always Down” es de las que más emoción desató pues no hay show de Interpol en el que por lo menos un fan pida a gritos ” Stellaaaa”. “Toni” y “Fables” fueron las representantes de su más reciente disco The Other Side of Make-Believe para equilibrar un show que está lleno de clásicos.

Interpol sabe muy bien cómo consentir a los fans. Sabe muy bien que los fans cantan hasta los Lados B, así que de vez en cuando los sorprenden desempolvando rolas que sin duda le sacan la lagrimita de nostalgia tanto a los más fans como a los fans casuales. Aquí la reseña completa del show.

Paul Banks con Interpol en el Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: Diego Vergara.

Thundercat

¿Una sesión alucinante de un músico virtuoso para cerrar Corona Capital Gudalajara? Sí, señor. Así fue como cerramos en la Viva Tent con Thundercat. Fue un viajesote, una sesión de jam, una improvisación de tan alto nivel que pocos artistas pueden lograrlo. Lo que nos dejó Thundercat sin duda nos voló la cabeza.

Pero no todo fueron él y sus músicos luciéndose, también puso el mood para cerrar de manera tranquila. Stephen Bruner y compañía nos fueron llevando por un menú de atmósferas para irnos haciendo a la idea que el fin de semana de shows se estaba terminando.

Primero te sumergían en estos solos increíbles en el bajo, para luego cautivarnos con su voz.Disfrutamos muchísimo “A Fan’s Mail” sobre todo con ese toque único que le dan los maullidos. “It’s cool to be a cat” nos cantaba como si tratara de hipnotizarnos.

Thundercat. Foto: Diego Vergara.

Regina Spektor

El Corona Capital Guadalajara se puso emotivo con Regina Spektor. Y no solo por su música, sino porque la historia del festival como marca, nos hace recordar cuando ella estuvo en la primera edición del Corona Capital en la CDMX.

Regina confirma que cuando hay talento, no hacen falta producciones escénicas ultra costosas. Con su voz y un piano, Spektor se llevó la ovación de todos.La cantante es honesta y dice que le toma mucho tiempo decidirse a hacer ciertas cosas. Una de ellas es componer un nuevo disco que le tomó hasta seis años y del que nos mostró una rola.

Regina dijo que estuvo pensando mucho en qué canciones tocar para este show, y confesó que muchas de ellas como “How”, “Two Birds” o “The Call” en las había practicado muy poco. Pero es una rifada y todo salió increíble.

El recibimiento de la gente la conmovió y dijo que la iban a hacer llorar de felicidad. La sonrisa lo decía todo sobre la grata sensación de ver cómo el público la estaba recibiendo.Al final, dijo “Viva México” junto con la promesa de que nos veríamos pronto.

Regina Spektor. Foto: Diego Vergara.